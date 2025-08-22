Centro de Detención Migratorio Alligator Alcatraz: así es y funciona por dentro 

El centro fue inaugurado el 3 de julio de 2025 en un antiguo aeropuerto abandonado en los Everglades, rodeado de caimanes y especies protegidas. Su nombre informal, “Alligator Alcatraz”, hace referencia tanto a los reptiles que lo rodean como a la famosa prisión de alta seguridad.

Ubicación: En medio de los Everglades, Florida.

Infraestructura: Tiendas de campaña, cercas electrificadas, iluminación industrial y módulos de detención.

Capacidad: Hasta 5,000 migrantes, aunque actualmente hay menos de 340 detenidos.

Controversias: Denuncias por insalubridad, falta de acceso legal, y daños ambientales a 36 especies protegidas.

Orden judicial: Una jueza federal ordenó su desmantelamiento en un plazo de 60 días, prohibiendo nuevas detenciones y construcciones

Reacciones: Activistas, tribus indígenas y grupos ecologistas celebran la decisión, mientras el gobierno de Florida planea apelar.

“Quien entra, no sale”, dijo Donald Trump durante su visita, en tono de burla, refiriéndose a los caimanes como método disuasorio.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

