Centros donde aplica el paro de enfermeras en República Dominicana

Este martes 26 de agosto, enfermeras del Hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, iniciaron un paro de labores por 24 horas, en demanda de mejores condiciones salariales y el cumplimiento de acuerdos previos por parte de las autoridades de salud.

La protesta se suma a la paralización en el Hospital Luis Morillo King, en La Vega, donde también se reporta suspensión de servicios no urgentes.

Las enfermeras denuncian la falta de nivelación salarial, especialmente para el personal supervisor, y aseguran que “no ganan el sueldo que deben ganar”, según expresaron representantes gremiales.

Durante el paro, los centros hospitalarios solo están atendiendo casos críticos y emergencias, mientras se mantiene la presión por parte de los gremios para que el Gobierno escuche sus demandas. La Unión Nacional de Servicios de Enfermería (Unaseca) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (SINATRAE) lideran las acciones en ambos centros.

El movimiento forma parte de una jornada nacional de lucha que busca reivindicaciones como:

Aumento salarial para personal activo y pensionado

Nombramientos formales para quienes fueron contratados durante la pandemia

Mejora en las condiciones laborales y de infraestructura hospitalaria

Las enfermeras han advertido que, de no recibir respuesta directa del presidente de la República, podrían intensificar las protestas en los próximos días