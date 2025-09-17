Centros Tecnológicos Comunitarios destacan impacto en la juventud

Los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), presentaron su informe de Gestión 220-2025, en el que se destacan programas de inclusión y formación digital que han impactado y transformado la vida de cientos de jóvenes y adultos a nivel nacional.

Entre estos cinco años de logros el director de los CTC, Isidro Torres, también destacó la modernización de infraestructuras, formación digital y programa sociales de impacto en comunidades vulnerables.

Torres, informó que en ese periodo fueron rehabilitados y modernizados más de 100 centros, alcanzando un total de 107 CTC y 7 Compumetros en funcionamiento.

El informe presentado por Torres indica que más de millón de personas fueron certificadas en competencias digitales a través de programas como Niñas en las TIC y Verano Maker, personas con discapacidad, adultos mayores, internos de Rafey, mujeres y jóvenes en riesgo social también participaron de estas capacitaciones.

El funcionario también mencionó como logros en estos 5 años de gestión, a los Espacios de Esperanza, que beneficiaron a la primera infancia con programas de estimulación temprana y formación en valores.

Asimismo, Torres se refirió a iniciativas desarrolladas en hospitales como el Robert Reid Cabral, las cuales acercaron recursos tecnológicos y actividades recreativas a niños en condiciones delicadas de salud.

“Estos cinco años han sido de grandes transformaciones, de grandes logros, pero quiero destacar que el centro han sido los jóvenes, los adultos, a quienes hemos tratado de llevar formación e inclusión digital, instrumentos fundamentales en el dìa de hoy para poder desenvolverse e insertarse en el mercado de trabajo”.

Otros logros

La División de Radio CTC consolidó su rol como medio comunitario con 72 estaciones activas, de las cuales 45 fueron rehabilitadas y 48 digitalizadas. Durante este periodo se produjeron más de 8,200 contenidos y 460 comunitarios fueron formados en locución y producción radial.

Además, dijo, que mediante alianzas estratégicas se instalaron salas digitales en comunidades, centros de rehabilitación y organizaciones sociales.

A juicio del director de los CTC otro logro significativo fue que en el 2025 República Dominicana fue sede del Taller Global de Centros de Transformación Digital y de la Reunión Anual de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en la que participaron 28 países.

Destacó que, en ambos escenarios, los CTC fueron reconocidos como un modelo regional de inclusión digital e innovación social. “No estamos cansados. Estamos entusiasmados, tenemos la energía del primer día cuando asumimos el cargo. Seguiremos trabajando para llevar inclusión y formación digital allí donde los jóvenes lo requieran, pues nuestra misión es transformar e impactar en vidas, hacerlas más productivas y darles sentido”, dijo Torres.

Agradecimientos

Torres subrayó que estos avances contaron con el respaldo del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña y de la primera dama Raquel Arbaje.

Torres también agradeció el rol de los medios de comunicación, quienes “han sido aliados estratégicos para difundir nuestras acciones y multiplicar el impacto de los CTC en cada comunidad”, expresó.