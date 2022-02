Cepal teme “generación perdida” por covid en América Latina

Señaló como un dato “muy doloroso” el que «66 millones hogares en la región no tienen conexión adecuada a internet”, herramienta muy necesaria para la educación a distancia

América Latina y el Caribe afronta el riesgo de una “generación perdida” en razón de millones de niños y adolescentes que no fueron a clases presenciales durante la pandemia, dijo ayer Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



“Todos nos fijamos mucho en la crisis sanitaria, pero la crisis de la educación ha sido gravísima”, dijo Bárcena en una intervención telemática en la XXXVI Asamblea General del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ente regional que tiene su sede permanente en la Ciudad de Panamá.



La secretaria de la Cepal precisó que en la región los niños, niñas y adolescentes “perdieron 56 semanas” de clases, que “alrededor de 35 millones (de ellos) no pudieron asistir a clases presenciales”, y que «3.1 millones de estudiantes están en riesgo de no volver a la escuela».

“Creo que este es el riesgo más grande que estamos enfrentando hoy, el riesgo de una generación perdida (porque) el cierre escolar comprometió el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó.



Señaló como un dato “muy doloroso” el que «66 millones de hogares en la región no tienen una conexión adecuada a internet”, una herramienta muy necesaria para la educación a distancia que impuso la pandemia, “y los niños tienen que subirse al techo o competir con el papá con el teléfono móvil».

Para Bárcena, (Ciudad de México, 1952), “ese es el tema de fondo, garantizar la inclusión universal del acceso al internet». La secretaria ejecutiva de la Cepal alertó que “esta es una crisis silenciosa que requiere un nuevo contrato (social) porque hay que reabrir las escuelas, pero hay que innovar en la forma de educar y se va a requerir ver a la educación como un bien público, que sea gratuito, de calidad, porque esto realmente es un tema de fondo que va a marcar a futuras generaciones».



Igualmente destacó que hasta ahora la recuperación durante la pandemia ha sido muy insuficiente.

Busca producir las vacunas en la región

Recordó que la Cepal le presentó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños un plan de “autosuficiencia sanitaria» que contempla que en la región se puedan producir vacunas; coordinar las seis entidades reguladoras regionales en una agencia reguladora “tipo Europa” (Agencia Europea de Medicamentos, EMA); y compras conjuntas de vacunas.