Cerrarán el Puente Flotante de manera temporal: mire aquí las rutas alternas

El cierre será desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía, hasta el miércoles 13 de agosto a la misma hora y se dispondrá de rutas alternas para viabilizar el tránsito, en coordinación con las autoridades de transporte.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que el Puente Flotante sobre el río Ozama será cerrado al tránsito vehicular durante cinco días, desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía hasta el miércoles 13 a la misma hora.

Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales que impulsa el MOPC, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales.

A fin de mitigar el impacto del cierre, se ha coordinado un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

También puede leer: ¡Preparativos en marcha! Todo sobre el nuevo año escolar 2025-2026

Rutas alternas establecidas:

Dirección Este-Oeste: Los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido.

Dirección Oeste-Este: Se podrá transitar por los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, y también se extenderá el horario del contraflujo vespertino.

Para evitar congestión en las vías cercanas al área de influencia del puente, se recomienda utilizar la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o la George Washington, conectando con el Este a través de las avenidas México o 27 de febrero.

La DIGESETT estará ofreciendo asistencia en puntos claves con la colaboración de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) y se dispondrá de señalización adecuada en todas las rutas alternas. Asimismo, la ciudadanía podrá contar con información actualizada en tiempo real a través de plataformas de tráfico como Waze y Google Maps.

El MOPC reitera su compromiso con una gestión responsable de la infraestructura nacional, apostando por intervenciones planificadas, oportunas y sostenibles que respondan a las exigencias de un país en constante crecimiento.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd