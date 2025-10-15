Cervecería presenta su Hub de Transformación Logística

La Cervecería Nacional Dominicana realiza en estos momentos la presentación de su Hub de Transformación Logística, con una inversión de RD$2,900 millones.

El evento contará con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, así como de otros funcionarios, representantes del sector empresarial y altos ejecutivos de la cervecería.

Sobre esta inversión, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, dijo que:
«Hoy celebramos un proyecto que combina visión, innovación y confianza: tres palabras que definen el momento que vive la República Dominicana.»

Destacó que la inauguración de este Hub de Transformación Logística de Cervecería Nacional Dominicana, con un valor de RD$2,900 millones, más que una inversión, es un símbolo del dinamismo de la economía dominicana y de la madurez de un sector productivo que sigue creciendo con propósito.

«Cervecería Nacional Dominicana forma parte esencial de nuestra historia industrial», sostuvo.

