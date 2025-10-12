Cerveceros rompen mala racha y avanzan a la Serie de Campeonato por primera vez desde 2018

El venezolano William Contreras, Andrew Vaughn y Brice Turang batearon jonrones y eso le bastó a los Cerveceros para derrotar este sábado 3-1 a los Cachorros y obtener el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.

Cerveceros (3-2), quienes defendieron exitosamente el American Family Field de Milwaukee, superaron a los Cachorros (2-3) en el quinto y decisivo partido de la Serie Divisional, en la que cada uno de los equipos ganó en los partidos que disputaron como dueños de casa.

Con este resultado, los Cerveceros enfrentarán desde el próximo lunes a los Dodgers de Los Ángeles, al mejor de siete encuentros, por el derecho a representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial.

Los Cerveceros, quienes frenaron una racha de seis derrotas al hilo en series de postemporada, avanzaron por última vez a la Serie de Campeonato en el 2018, instancia en la que cayeron en el máximo de siete partidos ante los Dodgers.

En el encuentro de este sábado, Contreras se encargó de abrir el marcador en la primera entrada, cuando conectó jonrón ante los envíos del zurdo Drew Pomeranz.

La respuesta de los Cachorros no se hizo esperar y en la parte alta de la segunda entrada el japonés Seiya Suzuki bateó cuadrangular frente al derecho Jacob Misiorowski (2-0), para igualar las acciones 1-1.

El partido se mantuvo bajo el dominio de los lanzadores hasta la parte baja de la cuarta entrada, cuando luego de dos fuera, Vaughn castigó al relevista Colin Rea (0-1) con un batazo que dejó el terreno por toda la banda del jardín izquierdo para darle la delantera 2-1 a los Cerveceros.

Los locales ampliaron la ventaja en el séptimo acto, cuando Turang despachó su vuelacerca, frente al también relevista Andrew Kittredge, para poner el marcador definitivo en favor de los Cerveceros.

Misiorowski (2-0) combinó la velocidad de bola rápida, que suele viajar por encima de las 100 millas por hora, para mantenerse en el montículo por espacio de cuatro entradas, en las que permitió tres imparables y una carrera, mientras que ponchó a tres, acreditándose la victoria por los Cerveceros.

El derecho dominicano Abner Uribe (1) tiró las últimas dos entradas por los Cerveceros y otorgó una base por bolas, sin permitir anotaciones para quedarse con el salvamento.

Rea (0-1) cargó con la derrota por los Cachorros, al permitir una anotación en 2.2 episodios, en los que recetó dos ponches.

El venezolano Daniel Palencia, de los Cachorros, completó 1.1 innings sin que le anotaran carreras.