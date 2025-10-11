Cerveceros y Cachorros: duelo final por el pase a la Serie de Campeonato

Los Cerveceros de Milwaukee reciben a los Cachorros de Chicago en este quinto juego de la NLDS en el American Family Field, donde se juegan el pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Dodgers de los Ángeles.

El equipo local ha ganado todos los juegos de esta serie, una tendencia que probablemente continuará en el Juego 5. Ambos equipos optarán por juegos de bullpen, lo que le da la ventaja de pitcheo a los Cerveceros de Milwaukee.

Milwaukee necesita producción al bate para asegurar esta victoria, y no hay mejor candidato que Jackson Chourio.

Chourio, estrella de la postemporada, ostenta un promedio de bateo de .462, un slugging de .885 y un OPS de 1.366 en 26 turnos al bate en playoffs.

Por su parte, la habilidad de los Cachorros para presionar rápidamente a los Brewers ha sido una constante en la Serie Divisional de la Liga Nacional. La alineación de los Cubs ha hecho que tomar la ventaja en la primera entrada parezca fácil.

Por cuarto juego consecutivo, los Cachorros usaron un jonrón en el primer inning para tomar la delantera rápidamente.

Chicago también tendrá que decidir si darle la pelota a Shota Imanaga es la decisión correcta o si prefieren aprovechar sus oportunidades con su bullpen. Imanaga no ha lucido muy bien esta postemporada, y dada su incapacidad para mantener la pelota en el estadio, podría tener dificultades para regresar al estadio, donde tuvo serias dificultades en el Juego 2.