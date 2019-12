Cerveza Corona culmina el año con limpieza en isla Catalina

Continuando con el compromiso iniciado en 2017 con la protección de los océanos, Cerveza Corona y la organización no gubernamental Parley for the Oceans realizaron su última jornada de limpieza en isla Catalina, el lugar perfecto para disfrutar de maravillosas playas de arena blanca, la cual se ve afectada por los residuos plásticos.

Con el lema “el plástico no pertenece al paraíso”, Loren Medrano, gerente de Marcas Premium de Cervecería Nacional Dominicana, validó la ardua responsabilidad de la marca y la ciudadanía sobre el cuidado de los océanos, que resulta en cuidarnos a nosotros mismos.

Además enfatizó que unidos se logran grandes cosas. Corona y Parley junto a 800 voluntarios y voluntarias interceptaron más de 3,400 kgs de plásticos de los océanos. “De esta forma, aseguramos la protección de nuestras costas”, confirmó Medrano.

Las amplias jornadas de limpieza de playas de Corona cuentan con el apoyo de los denominados “Amigos Corona”, personalidades que están conscientes de la importancia de mantener limpias las fuentes acuíferas y los litorales marinos, ya que, aproximadamente ocho millones de toneladas métricas de desechos plásticos llegan a las orillas de las playas cada año, y se proyecta que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar.

Para cerveza Corona, República Dominicana resalta como una de las locaciones clave a la hora de promover el valor de disfrutar al aire libre y proteger el medio ambiente. Junto a otros mercados como Colombia, Guatemala, Brasil, Inglaterra, y Australia, la marca trabaja continuamente para proteger los océanos y erradicar la contaminación marina ocasionada por el plástico.