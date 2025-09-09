En los próximos días serán entregados a cada expresidente de la República; el contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las 2 de la tarde

Santo Domingo.– El Consejo Económico y Social (CES) entregó este martes al presidente de la República, Luis Abinader, el Informe Final Consolidado del Diálogo por la Crisis Haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, resultado de seis mesas temáticas en las que participaron representantes del sector social, laboral, empresarial, de la sociedad civil organizada, representantes del presidente y representantes de los tres expresidentes.

El informe contempla 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas que condensan e integran los acuerdos arribados, según informó el presidente del CES, Rafael Toribio.

La entrega se realizó en el Palacio Nacional a las 4:00 de la tarde y estuvo encabezada por el presidente del CES, Rafael Toribio, acompañado de los demás integrantes de la institución. El mandatario recibió de manera formal la versión física original del documento, junto a una memoria USB que contiene el informe y las seis últimas actas de cada mesa temática.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader valoró el esfuerzo de concertación y el compromiso de los sectores nacionales para aportar soluciones responsables frente a la crisis haitiana.

En la comunicación oficial dirigida al mandatario, Toribio expresó:

“Con profundo orgullo transmito la inmensa satisfacción del deber cumplido, en respuesta a la convocatoria recibida para coordinar este espacio de diálogo y deliberar en un marco plural, democrático y estratégico sobre seis ejes: Migración, Comercio Bilateral, Desarrollo de Comunidades Fronterizas, Seguridad Nacional, Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre nuestra nación. Hoy presentamos 26 líneas de acción y un total de 151 propuestas que condensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este trascendental ejercicio de diálogo y concertación”.

Como parte del proceso de socialización y consulta, el CES entregará el informe a los exmandatarios de la República Dominicana, en un calendario que se desarrollará de la siguiente manera: miércoles 10 de septiembre, 10:00 a.m., entrega al expresidente Danilo Medina; jueves 11 de septiembre, 4:00 p.m., entrega al expresidente Hipólito Mejía; y el martes 16 de septiembre, 10:00 a.m., entrega al expresidente Leonel Fernández.

El contenido del documento se hará público el próximo martes 16 de septiembre a las dos de la tarde, tras la haber sido entregado a todos los expresidentes.

El proceso de diálogo coordinado por el CES convocó a actores de los sectores empresarial, laboral, social y académico, reafirmando la importancia del consenso nacional frente a uno de los principales desafíos de la política exterior y la seguridad nacional.

La actividad contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, General Carlos Fernández Onofre; el viceministro de Desarrollo Social, Alexis Jiménez; y el viceministro de Hacienda, Alexis Cruz. Además, estuvieron presentes Ana Selman, secretaria general del CES; César Dargán y Luis Miura, representantes del sector empresarial; Rafael Abreu, Jacobo Ramos y Gabriel del Río, representantes del sector sindical; y por el sector social, Pablo Viñas y Patricia Gómez.

Con esta entrega, el Consejo Económico y Social cumple con su compromiso de servir como espacio plural e institucionalizado para canalizar propuestas que fortalezcan la democracia, la gobernabilidad y la soberanía del país.