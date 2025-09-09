Entre las propuestas concretas del Consejo Económico y Social (CES), de las 151 entregadas este martes al presidente Luis Abinader, está la de otorgarle permisos especiales de trabajo a haitianos con estatus migratorio irregular.

Así lo manifestó el presidente del CES, Rafael Totibio, durante el acto de entrega del informe final al mandatario en el Palacio Nacional. «No voy a abordar sobre eso, pero sí, eso está contenido y hay propuestas concretas sobre eso. El tema se abordó y hay recomendaciones de cómo manejar ese tema», aseveró.

La proposición coincide con algunos sectores sociales y políticos, que favorecen que, para evitar una crisis con la mano de obra, sobre todo en la agricultura, se le otorgue licencias temporales para que los ciudadanos del vecino país que están de este lado de la isla puedan trabajar.

El año pasado, uno de los que se había manifestado a favor de la propuesta fue el expresidente Hipólito Mejía. Y recordó: «Balaguer instrumentó aquí los permisos para la industria azucarera al CEA, Romana y Viccini, y había un récord. Yo pienso que debe haber algo parecido».

Mejía también acotó la importancia de la mano de obra haitiana a favor de la construcción.

También, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se ha manifestado sobre la posibilidad de que a los haitianos se les otorgue persmisos transitorios de al menos por dos años, una posición que ha socializado con los productores de banano, de arroz y ganadería.

Sobre el informe

El CES adelantó en el Palacio Nacional que en los próximos días serán entregados a cada expresidente de la República el informe final.

Indicó, además, las fechas de entrega a cada exmandatario: miércoles 10 de septiembre, 10:00 de la tarde, entrega al expresidente Danilo Medina; jueves 11 de septiembre, 4:00 de la tarde, entrega al expresidente Hipólito Mejía; y el martes 16 de septiembre, 10:00 de la mañana, entrega al expresidente Leonel Fernández.

La población en general podrá saber el contenido íntegro del documento desde el próximo martes 16 de septiembre a las 2 de la tarde. Toribio informó, además, que el informe tiene 26 líneas de acción juntro a las propuestas, «que ondensan e integran los acuerdos a los que se arribaron en este trascendental ejercicio de diálogo y concertación».

“Con profundo orgullo transmito la inmensa satisfacción del deber cumplido, en respuesta a la convocatoria recibida para coordinar este espacio de diálogo y deliberar en un marco plural, democrático y estratégico sobre seis ejes: migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales, ante la crítica situación que atraviesa Haití y las crecientes repercusiones sobre nuestra nación», dijo el presidente del CES a la prensa al entregarle.

La situación social y económica de Haití ha convocado al presidente Abinader junto a los expresidentes Medina, Mejía y Fernández, un tema que también ha sido reiterativo en escenarios internacionales.