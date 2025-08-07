CES verán propuestas de mano obra haitiana

CES verán propuestas de mano obra haitiana

Con relación a la propuesta de que se regule la mano de obra haitiana de diversos sectores de la economía, que se han afectado por las deportaciones, el presidente Luis Abinader indicó que a partir de la próxima semana se conocerán propuestas que se discuten en el Consejo Económico y Social (CES) para tomar decisiones en consenso.

El jefe de Gobierno reiteró que el problema con Haití no es migratorio, sino de seguridad debido al auge de las bandas en el país vecino y las cuales ya han llegado hasta 60 kilómetros de la frontera.
Recordó que desde 2020 ha tratado de formalizar las relaciones con Haití, donde ha habido un deterioro progresivo de la seguridad luego del asesinato de la muerte del presidente Jovenel Moïse en 2021, lo cual dificulta una relación normal con sus autoridades.

Reforma policial

Cuestionado en torno a recientes hechos de abuso policial que empañan la reforma policial en curso, Abinader afirmó que no se puede garantizar que haya situaciones que puede ser sancionadas de aprte de algunos agentes que llevan años de una práctica y quizás no se acostumbren a una nueva policía.

Igualmente aseguró que la reforma ha avanzando bastante en todos los órdenes y la misma no va terminar en el 2028.

“Es una reforma que tiene que continuar y debe ser permanente por la naturaleza misma de las fuerzas del orden, a nivel mundial. Hemos tenido avances, pero obviamente siempre habrá policías que corregir porque tienen 30 años con un sistema”, expresó.

