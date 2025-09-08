Cesantía en debate: ANEIH alerta que RD no puede seguir posponiendo la reforma laboral

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH) advirtió que el país no puede seguir aplazando la discusión sobre la cesantía y llamó a realizar los cambios necesarios para proteger los empleos actuales, garantizar la creación de nuevas oportunidades, fortalecer los sectores productivos y reducir la informalidad laboral.

El presidente de la entidad, Ángelo Viro, explicó que la revisión del Código Laboral se discute desde hace más de tres años. Sin embargo, aún persiste el tranque por la cesantía y no se han producido avances concretos. Recordó que la globalización, la transformación digital y los cambios en la dinámica del mercado laboral obligan a actualizar la legislación para que esta sea funcional y equilibrada.

Viro indicó que la ANEIH propone que la modificación del Código Laboral no elimine la cesantía ni los derechos de los empleados actuales. El planteamiento es que los nuevos trabajadores contratados luego de promulgada la ley tengan un tope de antigüedad de seis años en el cálculo de esta indemnización por despido.

Explicó que esta medida responde al contexto actual de alta rotación de personal en el mercado laboral, donde ya no prevalecen relaciones de trabajo de larga duración. “Con un límite razonable, las empresas podrán planificar mejor sus costos y los trabajadores seguirán recibiendo una compensación justa”, señaló.

Cesantía de manera fraccionada

Otra de las iniciativas defendidas por la ANEIH es que las empresas puedan pagar la cesantía de manera fraccionada en un plazo de hasta 90 días, en lugar de la obligación actual de hacerlo en un máximo de 10 días. Con ello, se busca aliviar la presión financiera que representa este desembolso, en especial para las pymes, y garantizar que el trabajador reciba lo que le corresponde.

“Modificar la cesantía no significa eliminar derechos, sino ajustarlos a la realidad actual. Necesitamos un marco legal que proteja a los trabajadores, pero que al mismo tiempo le dé a las empresas las condiciones para crecer, invertir y generar más empleos”, expresó Viro.

El empresario enfatizó que equilibrar los costos de la cesantía es clave para reducir la informalidad, ya que así e incentiva la contratación formal, se amplía la seguridad social y se fortalece la competitividad del país.

Precisó que el esquema de cesantía actual no protege a los pequeños emprendimientos que no superan el año de operación, ni a las empresas que quiebran y quedan con grandes deudas, las cuales además deben liquidar a sus empleados endeudándose aún más

El gremio también plantea que el Código Laboral extienda el período de prueba de un empleado de tres a seis meses, con el fin de que los empleadores dispongan de más tiempo para evaluar a los nuevos colaboradores y, a la vez, los trabajadores tengan la oportunidad de demostrar sus capacidades en un contexto más amplio.

Viro destacó que estas propuestas no son exclusivas de la ANEIH, sino que coinciden con planteamientos de otras organizaciones empresariales. En su opinión, esta coincidencia debe facilitar el diálogo y servir de base para construir consensos.

Avanzar en el diálogo y la solución

El presidente de la ANEIH lamentó la resistencia de algunos sectores sindicales, a quienes llamó a poner sobre la mesa soluciones viables y realistas. “No podemos seguir atrapados en una discusión eterna que no beneficia ni a los trabajadores ni a las empresas”, advirtió.

“Hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso, a los empresarios y a los sindicatos: llegó la hora de tomar decisiones responsables. Modernizar el régimen de cesantía es clave para generar empleos, mantener la productividad y asegurar la competitividad de la República Dominicana. El país no puede esperar más”, concluyó.

Viro exhortó a los diferentes actores sociales y sindicales a dejar de lado posturas rígidas y trabajar juntos en la construcción de un nuevo marco laboral que responda a la realidad dominicana.