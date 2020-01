César Mercedes: “Pese a pronósticos, Jeison vencerá a Julian Williams”

Contrario a los pronósticos de los expertos internacionales, que dan como gran favorito al campeón unificado Julian Williams en su combate del próximo sábado ante Jeison “Banana” Rosario, el apoderado del dominicano, César Mercedes, se muestra totalmente convencido de que su pupilo “bajará del ring con la victoria”.

“La sorpresa para mí sería que Jeison Rosario pierda la pelea”, dice Mercedes, quien precisamente saldrá este miércoles con destino a Filadelfia para respaldar a su protegido.

“Los que me conocen saben que no soy hombre de hacer vaticinios, pero he estado en contacto permanente con Jeison y su entrenador y el nuestro se ha preparado como nunca para este histórico combate”, agregó.

Williams, nativo de Filadelfia, es el campeón del peso medio junior (154 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Internacional de Boxeo (IBO).

La noche del sábado, el estadounidense expondrá los tres cetros ante el púgil de la República Dominicana.

“No cometeré el error de menospreciar la calidad de Jeison Rosario, lo conozco porque tengo dos años seguiendo su carrera y es un boxeador de peligro”, dijo el campeón, en referencia al dominicano.