César Puello está listo para jugar

El jardinero César Puello estará en acción con los Leones del Escogido desde el primer día del Round Robin, que inicia mañana.

Tras sufrir una lesión en la cadera, el nativo de La Romana reveló que ya está en condiciones físicas para empezar a aportar a las aspiraciones del conjunto rojo que busca su campeonato 17. “Mi lesión se produjo corriendo pero fue por exceso de trabajo, por lo que he tenido que fortalecer mucho esa zona y ya me siento saludable”, declaró el pelotero de 28 años.

En 2018-2019, su primera temporada con los escarlatas, Puello vio acción en la regular y en el Round Robin, bateando para .265 con un cuadrangular, 10 dobles y 12 remolcadas en 50 partidos.

Consideró que su actuación con los melenudos la pasada campaña le ayudó a jugar mejor este año en las Grandes Ligas, donde jugó para los Angelinos de Anaheim y los Marlins de Miami.

Entre ambos equipos, el jugador de seis pies y dos pulgadas de estatura acumuló un promedio de bateo de .248, cinco dobles, cuatro jonrones, 18 impulsadas y 14 anotadas en 44 juegos.

“Siempre estoy agradecido con la oportunidad que me dan las organizaciones de Estados Unidos”, dijo.