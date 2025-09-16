César Rodríguez gana el Torneo Invitacional de Golf Punta Blanca

BÁVARO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.– El golfista amateur César Rodríguez se convirtió en el mejor jugador de la edición número 18 del Torneo Invitacional Punta Blanca Golf Club, evento dedicado este año a César Rivera, una gloria del deporte nacional y juez de reglas certificado que ha gravitado alrededor de nuestro golf por más de 4 décadas.

Rodríguez fue el ganador del mejor score gross overall con 149 golpes tras dos rondas de golf impecables jugando en el diseño de Nick Price. “Esta es la casa del AGLA y juego mucho aquí en Punta Blanca, por lo que me es muy familiar su diseño. Fueron dos días de dura competencia jugando bajo un fuerte clima de calor inclemente, pero logré sobreponerme y conseguí poner dos buenas rondas que a la postre me dieron la victoria”, expresó César tras la premiación.

De su lado, César Rivera se mostró complacido con haber sido seleccionado para la dedicatoria 2025 del torneo. “Agradezco junto a mi familia esta dedicatoria que me hace el club. Gracias a su presidente, Teddy García, su administrador general, Antonio Ramis, su superintendente Tomás Mercedes, y su directora administrativa, Angelina Taveras. He vivido junto a mi familia un fin de semana inolvidable. Gracias a todos por su cariño de siempre”, dijo el veterano dominicano residente en Puerto Rico que esta semana celebra 95 años.

El torneo contó con una participación de 120 jugadores por día y se jugó en formato Stroke Play Individual. Las actividades iniciaron el viernes con un gran cóctel – cena de gala en el cual se realizó el reconocimiento formal a Don César, quien expresó mucha emoción al recibir la placa dedicatoria del evento. Las dos rondas se jugaron sábado y domingo, culminando con la premiación en el salón de eventos del Majestic Resorts.

GANADORES: Además de César, en la categoría A Enrique Rodríguez (-3) ocupó la primera posición, secundado por Franklin Sánchez (-2), dejando el tercero a Rodrigo Santana (+1). En el grupo B, Sigfrido Veras ganó el gross con 159. El primer lugar correspondió a Maiker Ramírez (-4), con Héctor Alfaro en segundo (-2), y en tercero, Billy Santos (+1). En la categoría C, Paul Shein ganó el bruto con 175. El primer neto lo obtuvo Jesús Padilla (-4), el segundo Fernando de los Santos(-1), y el tercero, Gustavo Gimondo (+2). Jorge Puente dominóla Senior A con 156, escoltado por Freddy Sierra (-1), Jorge Reynoso hizo +1, y Bryan Byford terminó con (+2). Eddy Cabreja con 158 ganó el gross de la Senior B, y Andrés Moreno Carrasco ganó el neto (+8)*, dejando el segundo puesto a Paul Scheer (+8)*, y el tercero a Teodoro Reyes (+9). Cecilia Rosado (160) fue la campeona gross por las damas, y Kyung Kim ganó el primero neto (+4). En segundo y tercero llegaron Eneida Martínez (+6) y Susan Schein (+37), respectivamente.

(*) Desempate por tarjetas.

En los premios especiales, por las damas, ganaron: en la primera ronda Eneida Martínez (acercamiento hoyo 6), y Juana Bodré el drive más preciso (hoyo 10), y en la segunda ronda, Susan Schein ganó el acercamiento (H6), y el drive más largo del hoyo 12 lo ganó Cecilia Rosado de Nord. Por los caballeros, en la primera ronda Por los caballeros ganaron, José Fontan (acercamiento hoyo 13), y Julio Pérez el drive más preciso (hoyo 4). En la segunda ronda, Eddy Cabreja ganó el acercamiento del hoyo 13, y Casimiro Richiez se alzó con el drive más largo del hoyo 9.

El torneo tuvo más de 120 artículos rifados y un gran ambiente de camaradería en la culminación del evento.