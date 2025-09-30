Champions League: Griezmann anota gol 200 con Atlético Madrid en victoria 5-1

Antoine Griezmann marcó su gol número 200 con el Atlético de Madrid en el partido de la Champions League contra el Eintracht Frankfurt el martes.

Griezmann, máximo goleador histórico del club, marcó el hito con un disparo a bocajarro tras una asistencia de Julián Álvarez en el tiempo añadido de la primera parte.

«Estoy feliz y muy orgulloso de haber alcanzado esta marca», declaró Griezmann. «No fue fácil».

Tras marcar, Griezmann levantó una camiseta con el dorsal 200 y el apodo «Grizi» en la espalda.

Al delantero francés también le anularon un gol por una mano en el minuto 67.

Recibió una ovación del público del estadio Metropolitano al ser sustituido en los minutos finales.

El Atlético se impuso con comodidad por 5-1, su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones. Venía de una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano y otra por 5-2 sobre el Real Madrid, ambas en la liga española y ambas en casa.

Griezmann marcó su primer gol de la temporada en el derbi madrileño del sábado.

«El equipo está en un buen momento», dijo Griezmann. «Tenemos que seguir en esta línea».

Griezmann, de 34 años, se convirtió en el máximo goleador histórico del Atlético al marcar contra el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa de España en enero de 2024, superando así los 173 goles de Luis Aragonés.

Griezmann está en su décima temporada con el Atlético. Su primera etapa en el club fue de 2014 a 2019, antes de fichar por el Barcelona para dos temporadas en su mayoría decepcionantes. Regresó al Atlético en 2021 cedido por un año, que finalmente fue renovado.

Griezmann renovó recientemente su contrato con el Atlético hasta 2027.