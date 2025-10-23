Chapuzón en la Plaza de la Bandera: Captan a varios jóvenes nadando en zona inundada

Chapuzón en la Plaza de la Bandera: Captan a varios jóvenes nadando en zona inundada

Varios jóvenes fueron captados en video lanzándose a las aguas acumuladas en los alrededores de la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, a causa de las inundaciones provocadas por la Tormenta Tropical Melissa.

En un video difundidos en redes sociales, se observa a varios individuos nadando y sumergiéndose en las zonas anegadas. Esta acción se realiza a pesar del evidente peligro que representan las aguas de inundación, que contienen riesgos para la salud y la seguridad personal.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a evitar estas áreas y a tomar medidas de precaución.

Puede leer: Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos

¿Por qué es peligroso nadar en zonas inundadas durante la tormenta?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) alertó sobre el riesgo de nadar en aguas acumuladas por una tormenta por múltiples razones de seguridad y salud.

  1. Peligro de Contaminación y Riesgo Sanitario: Las aguas de inundación en zonas urbanas son altamente contaminadas. Las inundaciones hacen que el sistema de drenaje colapse, mezclando el agua de lluvia con aguas residuales, alcantarillado, y desechos humanos y animales.
  2. Enfermedades: Las aguas residuales puede provocar enfermedades graves, como la leptospirosis, el cólera, la fiebre tifoidea, hepatitis, infecciones estomacales e infecciones en la piel, incluso a través de cortes o rasguños menores.
  3. Corriente Invisible: Un cable de alta tensión sumergido puede electrificar toda el área circundante, convirtiendo el agua en un conductor letal sin signos visibles de peligro.
  4. Drenajes Abiertos: Las tapas de las alcantarillas y los drenajes de la ciudad pueden ser levantadas por la presión del agua o retiradas, creando un fuerte efecto de succión invisible.
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago.
Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.
Creo que el deporte y el arte son la mayor evidencia del potencial humano para la expresión personal y demostrar pasión.

Publicaciones Relacionadas

Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida
Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida
23 octubre, 2025
Chapuzón en la Plaza de la Bandera: Captan a varios jóvenes nadando en zona inundada
Chapuzón en la Plaza de la Bandera: Captan a varios jóvenes nadando en zona inundada
23 octubre, 2025
Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos
Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos
23 octubre, 2025
En vivo: COE actualiza la información relacionada con Melissa
En vivo: COE actualiza la información relacionada con Melissa
23 octubre, 2025
Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití
Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití
23 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

La destrucción creativa

La destrucción creativa

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo