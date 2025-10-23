Chapuzón en la Plaza de la Bandera: Captan a varios jóvenes nadando en zona inundada

Varios jóvenes fueron captados en video lanzándose a las aguas acumuladas en los alrededores de la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, a causa de las inundaciones provocadas por la Tormenta Tropical Melissa.

En un video difundidos en redes sociales, se observa a varios individuos nadando y sumergiéndose en las zonas anegadas. Esta acción se realiza a pesar del evidente peligro que representan las aguas de inundación, que contienen riesgos para la salud y la seguridad personal.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población a evitar estas áreas y a tomar medidas de precaución.

¿Por qué es peligroso nadar en zonas inundadas durante la tormenta?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) alertó sobre el riesgo de nadar en aguas acumuladas por una tormenta por múltiples razones de seguridad y salud.