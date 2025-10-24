Charles Leclerc, el más rápido en la primera práctica del GP de México

Con un tiempo de 1 minuto con 18 segundos y 380 milésimas, Charles Leclerc registró su mejor vuelta al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, de 4,304 kilómetros de longitud.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo con 1:18.487, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber, tuvo la tercera mejor marca con 1:18.760.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quedó cuarto a 404 milésimas de Leclerc.

A bordo de su bólido de Alpine, el volante argentino Franco Colapinto registró su mejor vuelta en 1:19.331 y acabó noveno.

Como estaba previsto, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y cinco veces ganador en México, no participó en la primera práctica para dejar su plaza por Red Bull al británico Arvid Lindblad.

Lindblad, de 18 años, fue sexto en este ensayo inicial, con un tiempo de 1:18.997.

La misma situación se presentó en la escudería McLaren, donde el británico Lando Norris, que marcha detrás del líder de la temporada, cedió el lugar al mexicano Patricio O’Ward, quien fue decimotercero con 1:19.680.

Por Ferrari no practicipó el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y dos veces ganador en el autódromo mexicano.

La escudería del Cavallino Rampante mandó a pista al novato italiano Antonio Fuoco, cuyo mejor tiempo estuvo 2.474 segundos encima de Leclerc.

La segunda tanta de ensayos se realizaba más tarde, a partir de las 16H00 locales (22H00 GMT).

