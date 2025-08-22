Charles Mariotti asegura que él es «una garantía de unidad» ante diferencias entre aspirantes presidenciales del PLD

Charles Mariotti asegura que él es «una garantía de unidad» ante diferencias entre aspirantes presidenciales del PLD

Charles Mariotti, exsenador de la provincia Monte Plata y exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), citó este viernes que entre sus razones que lo movieron a ir por la Presidencia de la República está el hecho de que es un hombre que conoce el Estado y representa la identidad de esa organización política.

Además, indicó que, pese a que es una persona frontal y que defiende sus posiciones, se considera un conciliador, respetuoso de las ideas ajenas. «Ahora mismo, en la situación que tiene el partido, Charles Mariotti es una garantía de unidad, porque estoy haciendo mi trabajo sin entrar en contradicciones», aseveró.

Al ser entrevistado en el programa Uno + Uno, que se transmite por Teleantillas, canal 2, el peledeísta respondió cuál es esa situación a que hizo referencia sobre la entidad a la que pertenece. Recordó que «hay varios aspirantes (a la Presidencia) que hay diferencias entre ellos (las cuales) han trascendido a la luz pública».

«Ese no es nuestro caso. Nosotros, cuando tenemos que asumir una posición respecto a las posiciones, no a la persona, lo hacemos sin hipocresía, sin dobleces y, cuando llegue el momento (lo asumimos) de frente», dijo.

Respecto a los demás miembros de su partido que hasta el momento no han manifestado abiertamente sus intenciones de ser precandidatos presidenciales, Mariotti dijo que le gustaría «que salgan todos» a aspitar, porque representa una «ganancia para el partido».

«Yo no tengo ningún problema. Yo tomé mi decisión», añadió. Respecto a las posibilidades de que él sea el próximo favorecido por las bases del partido, el peledeísta recordó cómo logró el favor del PLD para ser secretario general, y todo a base de trabajo.

Charlie Mariotti dice que «echará el pleito» presidencial «con o sin Danilo Medina»


Javier Herrera

Javier Herrera

Periodista. Apasionado por la investigación y las buenas historias. 

