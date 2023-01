Charles Mariotti dice presidente Abinader olvidó a la juventud

El secretario general del Partido de la Liberación (PLD), Charles Mariotti, lamentó ayer que el Día Nacional de la Juventud halle a los jóvenes dominicanos olvidados por el presidente Luis Abinader, “quien no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo a ese importante activo para la nación”.

El miembro del Comité Político (CP) peledeísta citó promesas hechas por el mandatario y que favorecerían a la juventud, tanto cuando era candidato, como ahora que dirige el Estado, pero asegura que todas las ha olvidado en detrimento de los jóvenes del país.

Mariotti afirmó que el presidente Abinader es un mentiroso, que sólo vive intentando engañar a los dominicanos, al que el cargo le ha quedado grande, porque ha mostrado no tienen la capacidad de dirigir los destinos de este país.

“Por eso en las próximas elecciones el pueblo dominicano le cantará la canción de Shakira: “Ya contigo yo no regreso ni que me llores ni me supliques”, expresó el dirigente.

El secretario general del PLD habló ante cientos de jóvenes peledeístas congregados en la Casa Nacional, con motivo de la celebración este 31 de enero del Día Nacional de la Juventud.

El titular de la Secretaría de la Juventud del PLD, Michael Matos, dijo que en los Gobiernos peledeístas la juventud tuvo muchas oportunidades de empleo y de desarrollo, lo ue contribuyó de forma notoria a reducir los índices de violencia y delincuencia, que han aumentado en la gestión del presidente Abinader.