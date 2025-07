Charlie Mariotti cuestiona afirmaciones de Luis Abinader sobre SeNaSa

El exsecretario general del PLD, Charlie Mariotti, cuestionó este lunes las afirmaciones del presidente Luis Abinader, quien aseguró que “nadie utilizaba el Seguro Familiar de Salud antes del 2020”. Mariotti le recordó que, solo en 2019, SeNaSa autorizó servicios por RD$22,902 millones, con más de 59.5 millones de atenciones, lo que representó un aumento del 17.6 % respecto al año anterior.

Agregó que para inicios de 2020, SeNaSa contaba con 4,978,764 afiliados —3,725,458 en el régimen subsidiado y 1,172,524 en el contributivo—, consolidándose como el sistema de cobertura pública más robusto del país.

“¿Cómo puede decir que nadie lo usaba, presidente, si en 2019 SeNaSa procesó casi 60 millones de servicios de salud y atendía a casi cinco millones de dominicanos? ¿O es que esos ciudadanos no cuentan cuando no encajan en su discurso?”, cuestionó Mariotti.

El dirigente político recordó que ya en 2018, bajo gestiones del PLD, SeNaSa autorizó 648,397 servicios médicos en solo cinco meses para pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por un monto superior a RD$207 millones, reflejando un uso intensivo, estratégico y valorado del sistema público de salud.

“Había red nacional, había gestión, había dignidad. Lo que no había era crisis fabricada ni propaganda con facturas vencidas”, pronunció.

Leer más: Waldo Ariel Suero denuncia atrasos en los pagos de la ARS SeNaSa

Mariotti también destacó que durante el 2019 SeNaSa impulsó múltiples iniciativas de innovación y expansión, como el programa “SeNaSa Cuida de Ti”, dirigido a personas mayores de 65 años; el sistema “Programa tu Cita” para facilitar atención programada; y el plan voluntario Larimar, creado para dominicanos en el extranjero y trabajadores independientes. Asimismo, se inauguró el Centro de Servicios al Usuario y se relanzaron programas comunitarios de prevención y educación en salud.

“SeNaSa era una conquista del pueblo dominicano. Lo que no hizo el PRM, ahora lo quieren borrar. Y lo que están haciendo es desmontarlo, pieza por pieza.”

El exsecretario general del PLD acusó al actual gobierno de convertir a SeNaSa en una institución clientelista, con atrasos de pagos a prestadores, quejas constantes de usuarios y una pérdida sistemática de eficiencia y confianza.

“El problema no es que no lo usaban. El problema es que ahora no lo pueden usar como antes, porque lo han vaciado de credibilidad, de gerencia y de respuestas.”

Mariotti concluyó señalando que los intentos del gobierno de reescribir la historia no evitarán la indignación de médicos, clínicas y ciudadanos que ven cómo el sistema público de salud “se está quedando sin oxígeno”.

“Al PRM le faltaba destruir SeNaSa… y ya lo está logrando. Para el 2028, nos van a dejar sin seguro, sin Metro, sin luz, sin 911, sin Banco Agrícola y todavía es largo el camino hacia el 2028.

Seguir leyendo: ¿Qué está pasando con SeNaSa? Esta es la denuncia que hace la Fuerza del Pueblo