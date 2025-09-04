Charlie Mariotti: “El transfuguismo es corrupción”

Charlie Mariotti: “El transfuguismo es corrupción”

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, afirmó que la Constitución y el Tribunal Constitucional deben hacerle un favor a la democracia dominicana poniendo un freno definitivo al transfuguismo político.

“El transfuguismo es corrupción; es corrupción del espíritu y es corrupción de la voluntad del electorado, porque el ciudadano vota por alguien específico en una boleta”, subrayó Mariotti, destacando que este fenómeno distorsiona la esencia del sistema democrático.

El exsecretario general del PLD recordó que cuando se le ofreció la oportunidad de ser ministro, se planteó quién ocuparía la senaduría de Monte Plata en su lugar. “¿A quién pongo en la senaduría de Monte Plata, a mi esposa? ¿Y votaron por mi esposa Margarita? No, no votaron por ella”, puntualizó, como ejemplo de que el voto ciudadano es personal y no transferible.

Mariotti explicó que cuando los cargos sean de los partidos políticos y el Tribunal Constitucional lo ratifique, el transfuguismo dejará de ser una práctica recurrente. A su juicio, esta conducta “está dañando a la sociedad, debilita la confianza en los partidos y mina la credibilidad de las instituciones democráticas”.

Además hizo un llamado a la conciencia nacional, señalando que el fortalecimiento de la democracia depende del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

