Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”

El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió que el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría ser mucho mayor a las cifras que se han hecho públicas hasta el momento, y exigió que se realice una investigación profunda que culmine en un expediente sólido y confiable.

“Queremos justicia, un expediente bien instrumentado, que no pueda ser víctima de ningún subterfugio por parte de abogados. Deben decir toda la verdad sobre SeNaSa, no son 6 ni 10 mil los millones del fraude perpetrado”, afirmó el exsenador.

Mariotti recordó que Senasa es una entidad de carácter tripartito, donde convergen el sector laboral, sindical y el Gobierno, por lo que insistió en que “la verdad tendrá que salir a la luz”.

Las declaraciones del dirigente peledeísta se producen en medio de la crisis que enfrenta el Seguro Nacional de Salud, tras revelaciones sobre irregularidades administrativas y financieras. Entre ellas destacan.

Mariotti sostuvo que no se trata de un simple caso administrativo, sino de un fraude estructural que afecta la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social. En ese sentido, llamó a las autoridades a garantizar sanciones ejemplares para quienes resulten responsables.

“Senasa no pertenece a un grupo ni a un partido. Senasa pertenece al pueblo dominicano y su salud no puede ponerse en juego”, enfatizó.