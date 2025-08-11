Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, inició su recorrido de campaña con una visita a San José de Ocoa, la “madre de los invernaderos” en República Dominicana, donde reafirmó su compromiso con el sector agrícola del país.

“Si hay un compromiso serio que puedo asumir con el pueblo dominicano, es que trabajaré para que el suelo, el sudor del hombre y la mujer del campo vuelvan a tener valor”, expresó Mariotti durante un encuentro con productores y líderes comunitarios.

El exsecretario general del PLD también destacó la importancia de apoyar al agricultor nacional para fortalecer la economía y garantizar la seguridad alimentaria, prometiendo impulsar políticas públicas que reconozcan y dignifiquen el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.

“Este es solo el primer paso de una agenda que pondrá al campo en el centro del desarrollo nacional”, aseguró Mariotti, quien buscará la nominación presidencial de su partido en las próximas elecciones.