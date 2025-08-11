Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo

  • Hoy
Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, inició su recorrido de campaña con una visita a San José de Ocoa, la “madre de los invernaderos” en República Dominicana, donde reafirmó su compromiso con el sector agrícola del país.

“Si hay un compromiso serio que puedo asumir con el pueblo dominicano, es que trabajaré para que el suelo, el sudor del hombre y la mujer del campo vuelvan a tener valor”, expresó Mariotti durante un encuentro con productores y líderes comunitarios.

El exsecretario general del PLD también destacó la importancia de apoyar al agricultor nacional para fortalecer la economía y garantizar la seguridad alimentaria, prometiendo impulsar políticas públicas que reconozcan y dignifiquen el esfuerzo de quienes trabajan la tierra.

“Este es solo el primer paso de una agenda que pondrá al campo en el centro del desarrollo nacional”, aseguró Mariotti, quien buscará la nominación presidencial de su partido en las próximas elecciones.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo
Charlie Mariotti promete trabajar por y para el campo
11 agosto, 2025
Sánchez Roa dice escasez de pollo es falta de Gobierno
Sánchez Roa dice escasez de pollo es falta de Gobierno
4 agosto, 2025
¿Se lanzará Charlie Mariotti a la presidencia?
¿Se lanzará Charlie Mariotti a la presidencia?
2 agosto, 2025
Francisco Domínguez Brito no se rinde, buscará candidatura presidencial por el PLD para el 2028
Francisco Domínguez Brito no se rinde, buscará candidatura presidencial por el PLD para el 2028
30 julio, 2025
PLD acusa al Gobierno de colapsar ríos Ozama e Isabela y zonas verdes de República Dominicana
PLD acusa al Gobierno de colapsar ríos Ozama e Isabela y zonas verdes de República Dominicana
29 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo