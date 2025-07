Charlie Mariotti sobre el gobierno del PRM: «el que siembra engaño, cosecha reclamo»

El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, advirtió que el creciente malestar social que se manifiesta en diversos sectores del país es reflejo directo del desencanto de la ciudadanía frente a un gobierno que prometió transformación y solo ha entregado improvisaciones, privilegios y desorden.

Mariotti señaló que las recientes protestas por la defensa del Jardín Botánico Nacional, la indignación ciudadana ante el colapso urbano en la avenida República de Colombia y las críticas por el manejo del endeudamiento público y la entrega de pensiones privilegiadas, son señales claras de una sociedad que comienza a levantar la voz frente a lo que definió como un “falso cambio”.

“Cuando el pueblo se levanta, no hay hashtag que lo detenga. Porque como dice el campo: el que siembra engaño, cosecha reclamo”, explicó.

“Lo que se ve en la calle, en los medios y en las redes no es ruido: es cansancio. El pueblo se siente defraudado. Detrás del maquillaje mediático hay caos, abandono y decisiones que favorecen a los de siempre”, expresó el también exsenador de Monte Plata.

El dirigente peledeísta acusó al gobierno de intentar minimizar el malestar social con declaraciones vacías y recursos de comunicación reactiva, en lugar de enfrentar con responsabilidad los problemas estructurales del país. “No basta con decir que el Jardín Botánico no se tocará, cuando fue este mismo gobierno el que puso en duda su integridad. No basta con hablar de transparencia, cuando el reparto de pensiones sigue generando indignación”, añadió.

Mariotti insistió en que el deterioro de la calidad de vida, la falta de planificación urbana y el manejo poco transparente de los recursos públicos están erosionando la confianza en las instituciones.

“La gente no protesta porque sí. Protesta porque se siente sola, porque ve que sus derechos no son prioridad, y porque ya entendió que este famoso cambio no trajo soluciones, sino más incertidumbre”, apuntó.

En ese sentido, llamó al gobierno a asumir el momento con seriedad y no con arrogancia, advirtiendo que la indignación ciudadana puede seguir creciendo si no se revierte el rumbo.