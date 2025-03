¡Charo Oquet! Brillante y exitosa escalada internacional

Charo Oquet, representa a la mujer dominicana, la vitalidad del arte dominicano contemporáneo y la diversidad cultural del Caribe con la intensidad de entrega y el grado supremo de excelencia con que brillan hoy en el plano internacional algunas mujeres dominicanas excepcionales como la arqueóloga Kathleen Martínez; la ganadora del oro olímpico Marileidy Paulino y la actriz ganadora del Oscar 2025, Zoe Saldaña.

Charo Oquet (1952) es artista visual, curadora y activista cultural dominicana basada durante más de cuatro décadas en Miami Beach. En el 2000 obtiene su BFA Suma Cum Laude de la Florida International University. En el 2003 crea Edge Zones, plataforma de gestión y difusión cultural desde la cual asume el riesgo y reafirma la inclusión, mediante el desarrollo de programas, proyectos y eventos artísticos y culturales alternativos que empoderan las nuevas prácticas creadoras y los artistas emergentes.

El instante consagratorio de Charo Oquet en Santo Domingo se registra en 2011 con el Gran Premio de la XXVI Bienal Nacional de Artes Visuales por su videoinstalación “En un abrir y cerrar de ojos”. Desde ese momento, Oquet profundiza el desarrollo de una obra poliédrica y un apretado itinerario expositivo que le ha permitido una acogida respetuosa, frecuente y exitosa en prestigiosos museos, galerías, centros culturales, bienales y ferias de arte contemporáneo de Estados Unidos, España, Francia, Nueva Zelanda, Cuba y Martinica.

En los últimos cinco años, importantes instituciones culturales y museos de Estados Unidos han reconocido la obra y trayectoria de Charo Oquet, mediante becas y subvenciones para el desarrollo de su trabajo artístico y su labor de gestión cultural. Entre sus más recientes reconocimientos, destacan: The Knight Foundation Arts Challenge Grant (2019); The Pérez Family Foundation Grant (2019); The National Association of Latino Arts and Cultures Grant (2019); The Ellies Creator Award (2020) y The Bass Museum Commission for Temporary Monument (2022).

El pasado año en Nueva York, la magnitud y trascendencia de la obra de Charo Oquet, además del impacto de su vibrante contribución a la diversidad cultural y a la vitalidad de las nuevas prácticas artísticas en Estados Unidos, han sido valorados justamente por el Latinx Art Forum (Foro de Artistas Latinxs de Estados Unidos (USLAF), otorgándole la Latinx Artist Fellowship Award 2024 (Beca para Artistas Latinxs), incluyendo una dotación financiera de $50,000 (50 mil dólares) y su posible participación en los programas y proyectos coorganizados por el USLAF.

A través de propuestas visuales multidimensionales de expansivo caudal metafórico en las cuales entrecruza y fusiona pintura, escultura, instalación, diseño, fotografía, cine, arquitectura y performance, además de los contrastes de sus propias devastaciones ontológicas y sus intimas experiencias insulares y transcontinentales, Charo Oquet aborda fenómenos, problemáticas y discursos de punzante actualidad a nivel global como historia, raza, mito, memoria identitaria, poscolonialismo, migración, desarraigo, género, marginalidad, ecocidio, colisión cultural y resistencia espiritual.

El fructífero y brillante itinerario creador de Charo Oquet, testimonia la inefable capacidad del arte contemporáneo como nexo especial de visiones, experiencias o expresiones culturales distintas y efectivo catalizador de diálogos transformadores. Este magnético potencial dialógico, signa el formidable cuerpo de obras repartido entre sus más recientes exposiciones individuales y participaciones colectivas como “Relational Undercurrents: Contemporary Art of the Caribbean Archipelago”, Museum of Latin American Art, California (2017/18); “Entering Sacred Grounds”, Dimensions Variable, Miami (2020) y “No-Vacancy”, Bass Museum of Art, Miami (2022).

Un punto de inflexión implicatorio y distintivo de la práctica creadora y el discurso simbólico de Charo Oquet se cristaliza en su efusivo ideal de que el arte y los artistas contemporáneos juegan hoy y jugaran siempre un rol activo y clave en la revisión, redefinición, reimaginación y memoria del fenómeno global de la migración.

En las obras de otras muestras individuales y colectivas recientes como “Materials, Connections, and Rituals: A Celebration of Cultural Tapestry”, Edge Zones, Miami (2023); “Rara. Public Spirituality for Better Days”, Wesleyan College, Macon, Georgia (2023); “Women at Large”, Piero Atchugarry Gallery, Miami (2024); “Différents regards”, Fundación Clément, Martinica (2024/25) y “Fragmentos, trances y arquitecturas improvisadas”, Oolite Arts/Ventanas Walgreens, Miami Beach (2025), hipercreativa y productiva, Charo Oquet persiste en su radiante y airoso abordaje lúdico y reflexivo de la ancestría, los rizomas espirituales y la magia consubstancial del Caribe.