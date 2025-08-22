ChatGPT no es tu psicólogo: experto advierte sobre el mal uso de la IA

Un visitante observa una recreación de La Creación de Adán de Miguel Ángel en la que un humano le da vida a un robot, en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona. EFE/Quique García

En la edición de este viernes del programa Despierta con CDN, el psiquiatra José Miguel Gómez lanzó una advertencia urgente sobre el uso indiscriminado de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para tomar decisiones personales y de salud mental.

El especialista abordó un fenómeno creciente en República Dominicana y el mundo: personas que consultan a modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini para resolver conflictos emocionales, familiares o incluso definir propósitos de vida.

Riesgos detectados

El doctor explicó que ya hay pacientes que llegan a consulta diciendo: “ChatGPT me dijo que tengo depresión”. Algunos incluso han tomado decisiones trascendentales —como terminar una relación o mudarse de casa— basándose exclusivamente en recomendaciones de IA.

“La inteligencia artificial no tiene historia clínica, no maneja lenguaje no verbal, no tiene empatía emocional ni experiencia terapéutica”, advirtió el especialista.

Además, señaló que ChatGPT no puede identificar comorbilidades médicas que podrían estar detrás de síntomas psicológicos, como problemas tiroideos o neurológicos.

Otro riesgo mencionado fue la pérdida de habilidades cognitivas esenciales. El uso constante de IA para resolver conflictos puede debilitar la capacidad de análisis, reflexión y conexión emocional con otros seres humanos. Llamado a la acción

El Dr. Gómez instó a no sustituir a los profesionales de la salud mental. “Los psiquiatras y psicólogos clínicos tienen formación universitaria, experiencia clínica y capacidad para ofrecer tratamientos personalizados que ninguna IA puede replicar”, enfatizó.

En República Dominicana, más del 20% de la población presenta algún tipo de trastorno mental que requiere atención especializada. En este contexto, el uso irresponsable de IA puede agravar el problema si no se acompaña de orientación profesional.

ChatGPT no es tu psicólogo: experto advierte sobre el mal uso de la IA
