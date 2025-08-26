Checo Pérez regresará a la F1 en 2026 con Cadillac

Checo Pérez regresará a la F1 en 2026 con Cadillac

El mexicano Sergio “Checo” Pérez está listo para regresar a la Fórmula 1, un año después de su abrupto despido de Red Bull Racing.

El tapatío se asociará con el finlandés Valterri Bottas, también liberado al final de la temporada 2024, en la nueva escudería de Cadillac. Entre ambos, han ganado 16 carreras, seis de las cuales fueron para Pérez entre 2021 y 2023. Ambos pilotos también han conseguido segundos puestos en el Campeonato Mundial de Pilotos.

La llegada de General Motors a la élite del automovilismo ha sido largamente esperada, y el equipo ha priorizado la contratación de dos pilotos experimentados para ayudar al equipo durante su primera temporada en la F1. Los rumores sobre el inminente fichaje de Pérez han circulado por el paddock durante la mayor parte de 2025, y se dice que el piloto mexicano cuenta con una sólida cartera de patrocinadores financieros, así como con una afición fiel.

El director ejecutivo de Cadillac, Dan Towriff, respaldó la nueva línea. «Su experiencia, liderazgo y perspicacia técnica son justo lo que necesitamos», declaró Towriss a Associated Press. «Nos honra su confianza en nosotros y en este proyecto».

En un comunicado del equipo, Pérez afirmó estar deseando volver al automovilismo y que el proyecto Cadillac era particularmente emocionante. «Desde nuestras primeras conversaciones, percibí la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea».

«Ayudar a traer una compañía tan fantástica a la F1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir», declaró Pérez.

