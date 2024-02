Germán Eladio Rijo Rijo, oriundo de La Romana fue seleccionado por la cadena líder de cruceros como su mejor chef y designado para el reto más alto asumido en el mercado: el crucero más grande del mundo lanzado este 2024.

Rijo, zarpó el 27 de enero de este año con la dicha y la emoción de encontrarse a bordo del barco más grande del mundo, Icon of the Seas, un crucero propiedad de Royal Caribbean International y el más grande que los mares han visto hasta el día de hoy. Sin embargo, este dominicano no es un pasajero más, se trata nada más y nada menos que del chef ejecutivo, la posición más importante en el mundo culinario de un crucero y con el que eleva el sello y orgullo de todos los dominicanos.

Germán Eladio Rijo Rijo.

Germán es una pieza clave de este evento mundial, dirigiendo la experiencia culinaria del lujoso crucero con capacidad para transportar a más de 10,000 pasajeros. Las responsabilidades de un chef ejecutivo incluyen planificar y dirigir la preparación de la comida, crear o modificar los menús, verificar el buen funcionamiento de la cocina, su personal y calidad de los alimentos, se trata de un cargo que requiere de muy alta calificación.

El prestigioso chef es graduado en alta cocina culinaria y lleva 32 años de experiencia en cruceros. Inició desde muy joven en Casa de Campo como ayudante, su excelencia le abrió caminos que lo llevaron a formar parte de Royal Caribbean y Celebrity Cruises, en los que logró abrirse paso en la posición de chef ejecutivo para los cruceros Millennium y Anthon of the Seas.

Le puede interesar: Cruceros activan comercio de Puerto Plata

Germán Rijo proviene de una familia hotelera, pues su madre trabajó en Casa de Campo como ama de llaves y su hijo Jhonatan Rijo ocupa responsabilidades de gerencia en la industria en Punta Cana. La hotelería corre por sus venas y es evidente que su pasión por la industria es lo que lo ha llevado al más alto nivel cuando de cruceros de habla.

Icon of the Seas (Icono de Mares)

El Icon of the Seas es un crucero propiedad de Royal Caribbean International y es el primer barco de la clase Icon actualmente. Entró en servicio en 2024, ​ cuenta con un tonelaje bruto de 250 800 toneladas, lo que le convierte en el crucero más grande del mundo por tonelaje bruto.​​ Es la sucesora de la histórica Clase Oasis que desde el 2009 revolucionó la industria de los cruceros y en su momento fue lanzado como el crucero más grande del mundo.