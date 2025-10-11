Chile: etapas claves de su independencia

En la lucha del pueblo chileno por conquistar su independencia hay dos etapas claves: la primera va desde el 18 de septiembre de 1810, cuando se celebra el cabildo abierto que creó una junta de gobierno autónoma, hasta el 2 de octubre de 1814, fecha en que los españoles tomaron Santiago de Chile, luego de haber derrotado a los criollos en la batalla de Rancagua; la segunda etapa empieza en enero de 1817, con la entrada a Chile de los ejércitos del general José de San Martín, y termina el 5 de abril de 1818.

Durante todo ese proceso la contradicción fundamental se llevaría a cabo entre los representantes de la monarquía española y los criollos que trataron de preservar la autonomía política y económica que habían conquistado. En las filas de los patriotas se manifestaba, además, una feroz lucha de clases que habría de provocarles serios reveses.

El enfrentamiento se daba de la siguiente manera: por un lado, los realistas, representados por José Fernando de Abascal, virrey del Perú, los generales Gabino Gaínza y Mariano de Osorio, y el gobernador español Casimiro Marcó del Pont; por el otro lado, los republicanos, encabezados por el general José de San Martin, Bernardo O´Higgins, José Miguel Carrera, Juan Martínez de Rozas y Mateo de Toro Zambrano, entre otros.

Las contradicciones entre los independentistas fueron protagonizadas por casi todos los dirigentes mencionados, con la excepción del general San Martín, cuyas metas eran preservar con la independencia de Chile la de Argentina y contribuir a lograr la de los territorios que continuaban bajo el control de España. En solo cuatro años, durante la primera etapa de la intendencia chilena (1810-14), conocida como “periodo de la patria vieja”, el territorio contó con siete juntas de gobierno, de donde se concluye que casi hubo dos gobiernos por año.

Las primeras rebeliones fueron llevadas a cabo contra la Junta de gobierno que resultó electa, en junio de 1811, en el Congreso General de las Provincias de Chile, en el que se acordó prohibir la introducción de nuevos esclavos y se proclamó la libertad de los hijos de los esclavos nacidos en el país. La nueva Junta quedó constituida por personas que inmediatamente expresaron su disposición de no romper con España, lo que dio lugar a que surgieran dos gobiernos: uno en Concepción, encabezado por Juan Martínez de Rozas, y otro en Santiago, presidido por José Miguel Carrera, quien al tomar el poder en 1812 no solo suprimió la Junta de Concepción y envió al exilio a Rozas, sino que implantó una férrea dictadura.

Las contradicciones en el gobierno insurrecto habrían de provocar que en 1813 Carrera fuera relevado del mando del gobierno por el general Bernardo O´Higgins. A pesar de que pedía públicamente apoyo para O´Higgins, Carrera discretamente, conspiraba contra la Junta, actitud que creó las bases que lo llevaron nuevamente al poder, en 1814. Ese mismo año el general Francisco de la Lastra también encabezó el gobierno criollo.

En la lucha social que se llevaba a cabo entre los independentistas se manifestaban otras contradicciones: figuraban los indios, los esclavos, los llamados huasos pobres, los artesanos, los pequeños y medianos comerciantes, así como los burócratas de la administración pública.

Los enfrentamientos grupales que se llevaban a cabo como consecuencia de la lucha de clases en el seno de los independentistas, fueron aprovechados por los realistas para iniciar nuevamente la guerra contra los chilenos, a quienes no les valió la unión de Carrera y O´Higgins; ya los españoles tenían el control de la situación. El 11 de octubre de 1814 los criollos eran derrotados en el llamado Desastre de Rancagua.

Esa derrota contribuyó a que los independentistas hicieran conciencia de la necesidad de reagrupar todas las fuerzas en la resistencia. Ese período se extendería de 1814 hasta el mes de enero de 1817, fecha en que los ejércitos patriotas hicieron su entrada en Chile.