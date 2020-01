Chile indagará militares por abuso sexual Haití

La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer la creación de una comisión para investigar las violaciones a mujeres y niñas en Haití presuntamente cometidas por militares chilenos en misiones de paz de la ONU.

Por 83 votos a favor, tres en contra y 30 abstenciones, la Cámara Baja dio luz verde a “fiscalizar” los actos del Gobierno que estarían “relacionados con los presuntos casos de violaciones de derechos humanos, violaciones y abusos sexuales llevadas a cabo por agentes del Estado, funcionarios o efectivos de las Fuerzas Armadas”.

Una reciente investigación publicada en el portal académico The Conversation, que fue replicada por medios como The Washington Post o The New York Times, denunció un fenómeno generalizado de violaciones a mujeres y niñas haitianas cometidos por cascos azules de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) entre 2004 y 2017, un 20 % de las cuales fueron supuestamente cometidas por soldados chilenos.

Según el informe, los soldados abusaron de mujeres a cambio de dinero y comida y dejaron embarazadas y abandonaron a al menos 265 niños en Haití. Los militares chilenos serían los terceros que más violaciones cometieron.