Chilenos arman barricada con las estatuas religiosas

Lo último que la furia de los manifestantes chilenos destruyó no fue un vagón del subterráneo ni un comercio, sino las estatuas religiosas que saquearon de una iglesia para construir una barricada.

En una imagen, un manifestante encapuchado levanta una virgen en alto. En otra, la policía camina junto a una Piedad donde María está rota y ha perdido la cabeza. En una más, un Jesucristo aparece degollado frente a mesas, bancas y otros muebles de madera que también fueron removidos de la iglesia de La Asunción para montar una fortaleza improvisada.

Después de reunir las piezas en la calle, los enmascarados les prendieron fuego para enfrentarse a la policía. Los encapuchados también afectaron la sede de la universidad privada Pedro de Valdivia, que luego estalló en voraces llamas que consumieron el edificio. Aún se desconoce el origen del fuego.

A un par de cuadras se llevaba a cabo otra protesta en una céntrica plaza de la capital chilena, donde decenas de miles se reunían pacíficamente. El intendente (gobernador) de Santiago, Felipe Guevara, cifró en unas 75,000 las personas reunidas ahí.

A metros de los manifestantes, encapuchados volvieron a armar barricadas encendidas en una de las entradas de una estación del subterráneo, que ha resultado con más de 80 de sus 136 estaciones destruidas, saqueadas y varias incendiadas tras los inicios de un estallido social en todo el país el 18 de octubre.

La jornada partió ayer con protestas de camioneros y estudiantes que se manifestaban contra medidas de seguridad anunciadas la víspera por el presidente Sebastián Piñera, luego que el miércoles y jueves encapuchados arrasaran con decenas de comercios de Providencia, un barrio de clase media en el que cometieron innumerables destrozos.

Ginette Pérez, estudiante de 17 años, hablo con The Associated Press cuando se dirigía al centro de la ciudad a protestar acompañada de cinco compañeras. “Aún no hemos conseguido nada, así que seguiremos protestando“, expresó. Nicole Muñoz, estudiante de medicina veterinaria de 28, dijo a la AP mientras caminaba hacia el lugar de la convocatoria que entre sus motivos para protestar está la gran deuda bancaria que contrajo para estudiar. “Yo tengo que salir a pagar mí título…en 20 o 30 años”.