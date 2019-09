Chilenos recuerdan el golpe militar contra Salvador Allende

Partidarios del derrocado presidente chileno Salvador Allende recordaron ayer, miércoles, con claveles rojos el 46 aniversario del golpe de Estado que en 1973 instaló en el poder al general Augusto Pinochet y a su cruenta dictadura, que dejó más de 40,000 víctimas y decenas de miles de exiliados.

Los seguidores de Pinochet, fallecido en 2006, prácticamente no realizan actos públicos en su memoria, aunque un pequeño grupo de personas se reunió en una zona acomodada de Santiago con un enorme cartel que mostraba tres fotografías de Pinochet sobre la leyenda: “Te saludamos y te necesitamos”.

El recuerdo del 11 de septiembre de 1973 continúa dividiendo a los chilenos, aunque no con la misma fuerza de antaño, y se refleja especialmente entre políticos de oposición y oficialistas.

“No tenemos derecho a legarle a nuestros hijos las mismas divisiones y odios del pasado”, dijo el presidente Sebastián al leer un mensaje en el que recordó el inicio de un régimen militar “con todas sus secuelas de graves, reiterados e inaceptables atropellos a los derechos humanos… y el quiebre de nuestra democracia, que venía enferma hacía muchos años”.

Decenas de detractores del golpe militar caminaron por uno de los costados de La Moneda y colocaron claveles rojos en la puerta por donde fue sacado el cadáver de Allende, quien se suicidó para no ser apresado por los militares sublevados.

“Vine por la memoria de Salvador Allende, por el genocidio que ocurrió el 11 de septiembre, que nunca se va a olvidar y nunca se va a perdonar”, dijo a The Associated Press Carmen Silva, quien esperaba a su hija con dos claveles rojos en las manos.