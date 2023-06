Un chimpancé que duró más de 29 años encerrado en un laboratorio de Nueva York, vio por primera vez el cielo y quedó asombrado.

Se trata de la mona «Vanilla», quien sorprendió con su rostro al salir de su jaula y estar perpleja al ver el sol.

Además, el macho alfa del recinto, Dwight la recibió con un gran abrazo mientras ella apreciaba el cielo por primera vez en su vida.

El video fue compartido por el santuario de chimpancés Save the Chimps.

Según dijo a The New York Post el doctor Andrew Halloran, “Vainilla se está adaptando muy bien” y que “cuando no está explorando la isla, por lo general se la puede encontrar sentada en lo alto de una plataforma para escalar de tres pisos observando su nuevo mundo”.