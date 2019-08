China amenaza con contramedidas por aranceles EU

El gobierno de China amenazó ayer con “contramedidas necesarias” no especificadas si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su plan de aplicar nuevos aranceles del 10% a importaciones chinas valoradas en 300,000 millones de dólares que aún no estaban gravadas a partir del 1 de septiembre.

El Ministerio de Comercio dijo que el anuncio de Trump supone una violación del acuerdo alcanzado en junio con su homólogo chino, Xi Jinping, para reactivar las negociaciones que buscan poner fin a la guerra comercial motivada por el superávit comercial y las ambiciones tecnológicas de Beijing.

Si los aranceles estadounidenses entran en vigor, “China tendrá que tomar las contramedidas necesarias para defender con firmeza sus intereses”.

“Todas las consecuencias serán asumidas por Estados Unidos”, agregó el comunicado publicado el viernes.

El yuan registraba el viernes su nivel más bajo frente al dólar en lo que va de año, luego de que el anuncio del jueves provocó la caída inmediata de las acciones.

Estados Unidos ya aplicó impuestos comerciales de 25% a bienes chinos por valor de 250,000 millones de dólares. China respondió con aranceles a bienes estadounidenses valorados en 110,000 millones de dólares, entre ellos productos agrícolas, en un ataque directo a los partidarios de Trump en las zonas rurales del país.

Es posible que los consumidores estadounidenses noten el efecto del alza de impuestos si llegan a materializarse, aunque no estuvo claro cuándo podría ocurrir.

La subida de precios podría manifestarse en las tiendas en otoño.

Las tarifas anteriores estaban pensadas para minimizar el impacto en la población y centradas en los bienes industriales, pero las nuevas afectarán a una amplia gama de productos de consumo, desde celulares a pañuelos de seda.