China dice Trump usa la “ley de la jungla”

Pekín. EFE.

El canciller chino, Wang Yi, acusó a la administración de Donald Trump de querer volver a “la ley de la jungla” y posicionó a China como potencia “responsable” y socio “confiable” al trazar ayer ante los medios la hoja de ruta diplomática de su país para el próximo año.

“Estados Unidos está obsesionado con exhibir una posición de fuerza. Pero el mundo no puede volver a ‘la ley de la selva’, debe avanzar, no retroceder, y para eso los países importantes deben asumir sus obligaciones internacionales. Una gran potencia no puede ir intimidando a los más débiles”, sentenció Wang en la conferencia de prensa que el jefe de la diplomacia china ofrece cada año en los márgenes de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

Wang insistió en que Washington intenta “contener” a China cuando ” el respeto mutuo es el principio básico que debe regir las relaciones bilaterales». “Ningún país debería fantasear con reprimir a China y mantener buenas relaciones con China al mismo tiempo”, criticó, y agregó que la “doble cara” de Trump “no ayuda a generar confianza mutua». China respondió con dureza a la duplicación al 20 % de los aranceles de Trump a cuenta del fentanilo y lo ha hecho en varios frentes.

Puedes leer: Bodegueros en NY venderán también sándwiches ante aumento de huevos