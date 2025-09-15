China, primer “electroestado” del mundo

La relevancia e incidencia geopolítica de los “petroestados” -referencia a naciones grandes productoras de petróleo y gas- se va opacando en la medida que el desarrollo de la ciencia y la urgencia de reducir el calentamiento global va imponiendo énfasis en la generación basada en fuentes renovables, esencialmente solar y eólica. China, principal fuente de contaminación ambiental, globalmente, pero en términos per cápita segunda detrás de EE. UU., ha tomado muy en serio ir sustituyendo fósiles como fuente energética para recurrir a fuentes limpias.

Para mayo la capacidad total de generación eléctrica instalada en China ascendió a 3,610 millones de kilovatios, un incremento interanual del 18,8%, de ello, a la energía renovable correspondían 2,090 millones de kilovatios: 1,080 millones de kilovatios de energía solar, 56,9% de aumento y 570 millones de kilovatios de energía eólica, 23,1% de incremento interanual. Solo en el primer semestre el incremento de generación fue de 290 millones de kilovatios. De enero a mayo 2025 las principales empresas generadoras dirigieron 35,950 millones de dólares a proyectos de generación eléctrica. China dispone del sistema de energía renovable mas grande y mayor rapidez de crecimiento global. En 2025 de cada 3 kilovatios-hora de electricidad consumidos nacionalmente, uno provino de fuentes de energía verde.

Las grandes potencias hoy día dan gran prioridad a la energía solar. En tanto para Beijing la tasa de crecimiento anual entre 2023 y 2024 fue de 45,6%, Washington registró 27,5%. En el 2024 China tenía instalada 887,930 megavatios de energía solar, cinco veces más que EE. UU. con 177,470. Imprescindible la comparación entre las dos principales economías para comprender el dato en toda su magnitud. Destaca igualmente el veloz crecimiento del mercado chino de vehículos de nueva energía llegando a 31,4 millones en 2024 desde los 4,92 millones en 2020.

La capacidad exportadora china de medios renovables para la producción energética es demandada por una gran mayoría de naciones, lo que ha incidido, según Carbon Brief, que en 2024 contribuyera a una reducción del 1% de las emisiones de CO2. Refuerza además la soberanía porque la generación basada en renovables les reduce su exposición geopolítica internacional. A su vez, China, reduce sustancialmente sus compras petroleras. En 2025 China aumenta en 5-6% su capacidad de generación reforzando su liderazgo global e incrementa su papel exportador de medios para las renovables convirtiéndose en el primer “electroestado” del mundo.