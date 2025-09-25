China sorprende bailando como dominicana en Feria Top Resa en París

París. Francia. Escucho la güira, la tambora y se dejó llevar por el ritmo del perico ripio bailando con el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo, Lara Dai es una joven china, que acaparó miradas y grabaciones con celulares mientras movía su cadera, cintura y pies como si fuera dominicana en la apertura del stand de la República Dominicana esta mañana en la feria turística Top Resa.

Laura mencionó que nació en China, tiene ocho años viviendo en París y nunca había bailado el merengue hasta hoy, ni siquiera lo conocía como tal. Sin embargo, cuando vio la pasión de los bailarines, sintió curiosidad y se unió al baile de manera espontánea.

Dijo que solamente se dejó llevar por los pasos de los bailarines y sintió el ritmo de la güira y de la tambora.

Mencionó que en París, ella había tomado clases de distintos ritmos caribeños y latinos, como bachata, rumba, samba, cha-cha-cha, entre otros. Pero nunca había tenido la oportunidad de bailar merengue. Por eso, esta primera experiencia fue tan especial, descubrió un ritmo vibrante que la hizo sentirse fantástica al dejarse llevar por la música y seguir el compás de los demás.

Al probar los domplines, Dai notó que su sabor le recordaba a la comida de su país natal. Le pareció como algo que ya había disfrutado antes y eso la hizo sentirse aún más conectada con la experiencia.

“La comida como el baile son puentes que unen a las personas, porque pueden disfrutarse más allá del idioma o la cultura”, explicó al HOY.

Al respecto, Stalin Soto, coordinador del ballet folklórico del Ministerio de la República Dominicana dijo “ sentirse contento de que la gente asimila mucho lo que es nuestra música y la disfruta más que nosotros. Entonces es estoy más que complacido al saber que nuestro trabajo se está proyectando y que la gente lo acoge también”.

Soto, quien bailó música típica con Lara Dai, manifestó que “La china es como cuando los dominicanos nacen allá. O sea, esa China tiene sangre dominicana por algún lado. Demasiado buena, muy buena”.

También destacó la importancia de la música como un elemento que une a las naciones. “Nos une con otros países. Ya no hay que mucho hablar, simplemente a nivel de ritmo la gente asimila lo que es nuestra cultura”.

Además, agregó que la gente recibe la música dominicana “con todo el amor y con todo el deseo y siente la güira cuando suena”.