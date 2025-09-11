La marca presentó el filme “Un Tributo al Equipo de Pit Crew de Scuderia Ferrari HP” que celebra cómo el trabajo, desde la discreción de los boxes, hace posible la grandeza en la Fórmula 1.

En Monza se presentó “Un Tributo al Equipo de Pit Crew de Scuderia Ferrari HP”, un homenaje a los mecánicos e ingenieros que trabajan en el pit box, espacio donde cada movimiento, cambio de neumático y ajuste mecánico se realiza con exactitud milimétrica, asegurando el desempeño óptimo de cada auto.

Scuderia Ferrari HP, el equipo oficial de Fórmula 1 de Ferrari, con Hewlett-Packard como patrocinador principal, representa la cúspide del automovilismo de élite y la precisión tecnológica.

El filme, escrito por George the Poet e interpretado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, resalta la sofisticación y disciplina del equipo de boxes, transformando la rutina técnica en un acto poético y visual.

“La verdadera grandeza la impulsan muchas manos. Esta campaña encarna nuestro lema I Rise We Rise y se centra en las personas que construyen juntas y preparan al equipo para la grandeza detrás de escena. El equipo de Scuderia Ferrari HP comparte nuestra mentalidad tenaz y la creencia de que el éxito se construye en equipo, y eso es lo que hace que nuestra asociación sea tan poderosa”, señaló Nick Blacknell, Director Global de Marketing.

En el mundo del lujo, donde cada detalle importa, la campaña conecta el arte de la precisión

en la Fórmula 1 con la excelencia artesanal, reforzando un posicionamiento premium.

La iniciativa invita a los consumidores a apreciar no solo la marca, sino también la dedicación y pasión que hay detrás de cada logro, en la pista y en cada botella.

En República Dominicana, Pernod Ricard es la compañía responsable de la importación y distribución de Chivas Regal, asegurando que este whisky escocés de lujo esté disponible en todo el país y conectado con experiencias culturales y deportivas de relevancia internacional.

