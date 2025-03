Cholitin destaca crecimiento de Friusa en medio de «crisis migratoria» en la zona

El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), señaló el significativo crecimiento experimentado por la zona de Friusa en Bávaro, destacando su transformación en un importante centro de desarrollo.

Sin embargo, Cholitín también indicó que este crecimiento plantea grandes retos, especialmente en términos de organización, infraestructura y manejo de la población migrante.

«Friusa ha crecido de manera impresionante, pero ese mismo crecimiento genera desafíos que debemos abordar con visión y planificación,» explicó el legislador, durante una intervención en el programa El Sol de la Mañana de RCC Media.

Marcha en Friusa/ Foto Elieser Tapia

Además, enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con los distintos sectores para mejorar la calidad de vida de los residentes. «No se trata solo de regular el crecimiento, sino de garantizar que quienes viven aquí puedan hacerlo con dignidad y en un entorno seguro,» señaló.

Marcha en Friusa/ Foto Elieser Tapia

«Friusa ha mejorado, esa zona era antes mucho más difícil, como fue creciendo, si ustedes ven los videos hay inclusive plazas comerciales«, afirmó el congresista.

Marcha en Friusa/ Foto Elieser Tapia

Cholitín finalizó su intervención destacando que Friusa tiene un gran potencial como modelo de desarrollo en el país, siempre y cuando se aborden los desafíos con un enfoque inclusivo y efectivo.

Mano de obra haitiana

Senador de la provincia La Altagracia, explicó además que hay que comenzar a cultivar la mano de obra dominicana para la construcción, debido a que entiende una generación perdió la conexión con ese oficio, pero señaló que se crea un gran problema si se sacan del país a todos los haitianos ilegales trabajadores en ese sector.

Dijo que si se elimina la migración de un golpe, se crea un problema muy serio para el sector construcción. «Se perdió una generación que se no están en el área de la construcción, y es tema un tema que hay que ir creándolo, desarrollándolo y fomentándolo, porque si nosotros eliminamos de golpe la inmigración, tenemos un problema también serio».

Grupo de haitianos en una construcción en Santo Domingo. Archivo

«Tenemos miles y miles de proyectos de contracciones de apartamentos que están en ejecución, que ahora mismo hay graves problemas con el tema de la ejecución de las construcciones, que el dominicano no la va a hacer, porque primero no sabe, porque ya está desconectado de eso», aseguró Cholitín, explicando que los dominicanos que no trabajan construcción, no lo hacen por el pago, indicando que ahora mismo un haitiano cobra $70 pesos mensual.

En ese orden dijo que ya se perdió una generación de dominicanos que no están en el área de la construcción. Entiende que hay un estigma, de que la construcción no es para el dominicano.

El también Preside la Comisión del Código Laboral aseguró que el Ministerio de Trabajo tiene un plan para estimular la mano de obra dominicana, pero indicó que eso no hace de un día para otro, explicando que es un proceso de año.

Es de la opinión de que se debe hacer una legislación que permita importar manos obras calificadas, con permiso por un año, como hacen en Canadá.