«Cholitín»: El prontuario y los «consejos» del alcalde de Higüey que lo pusieron en la palestra

Rafael Barón Duluc, mejor conocido como «Cholitín», es el alcalde del municipio Higüey, de la provincia La Altagracia, que en los últimos días ha sido noticia por las filtraciones de varios audios que envió vía WhatsApp, en los que se le escucha dar un «consejo sano» a un periodista, mensajes que activaron las alarmas a varios sectores de la sociedad, no precisamente por la forma sino por lo que aseveró el funcionario en sus notas de voz.

Todo inició cuando el periodista Wilkin Paniagua denunció las presuntas amenazas de un militar asignado como jefe de seguridad del edil, José Manuel Alcántara, en un grupo de la citada red social, en el que hace un llamado a los empleados del Ayuntamiento a votar por su superior, Cholitín, en unos sondeos electrónicos. A esto, el alcalde reaccionó contra el comunicador, a quien le sugirió que no le dañe la carrera al citado oficial, ya que, según el funcionario, Alcántara ha matado entre 15 y 20 personas.

«Alcántara es un muchacho bueno, pero yo no tengo control de él ciento por ciento. ¿O qué tú crees que puede pasar, donde él tiene más de medio cementerio, pa´que tú ´te claro, oíste? Donde en la capital tiene que haber matado como a 15 o a 20 (personas), pa´que tú sepas con quién tú estás bregando, ¿oíste?», se escucha a Cholitín en sus recomendaciones al periodistas.

Primer teniente del Ejército, José Manuel Alcántara, jefe de seguridad de Cholitín. (Fuente externa).

Al audio del alcalde les siguieron varios mensajes del jefe de seguridad, quien aseguró descubriría qué persona hizo la denuncia sobre el llamado a votar por Cholitín. «Yo voy a averiguar quién es esa persona. Le estoy dando seguimiento a la página, a los que le están dando me gusta y comentando. Ya ustedes saben, no quiero que mañana después digan no me lo dijiste», advirtió el militar.

Cholitín, detenido junto a hombres armados

El alcalde de Higüey no es la primera vez que es noticia por incidentes, sobre los cuales ha sido duramente criticado. En el año 2016, el funcionario, entonces candidato a la Alcaldía por el Partido Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), fue detenido junto a miembros de su equipo político por presunto porte ilegal de armas, cuando en dicho municipio se originó un disturbio mientras él hacía un recorrido de supervisión.

Cholitín calificó la acción como “una demostración clara del abuso de poder de la familia Aristy, que parece sentirse dueños de Higüey”. Más adelante, el alcalde fue liberado luego de que el presidente de la Junta Central Electoral ordenara su libertad.

¿Otro consejo?

Hace ocho meses, el supervisor general del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), Lenin Carpio, cuestionó las compras de unas lámparas durante las gestión de Cholitín.

«Como somos funcionarios electos, siempre tienen un millón de gente atrás, buscándole la quinta pata al gato a lo que uno hace. Ustede los que son funcionarios de dedo, la gente no anda en eso tanto. Pero si vamos a buscar cositas, yo ten pongo un equipito para caerte atrás a ti y todo lo que tú estás haciendo», dijo el funcionario en otro audio que también se habría filtrado, dirigiéndose a Carpio.

Según un reportaje presentado por la periodista Nuria Piera, los propios empleados del Ayuntamiento no quieren votar por el alcalde.

«Después de escuchar estos audios, el único voto que se merece el alcalde es un voto de repudio», aseguró Piera.

Investigación

De su lado, el Ministerio de Denfensa de la República Dominicana informó el pasado viernes que investigará las denuncias hechas contra el primer teniente del Ejército, José Manuel Alcántara, jefe de seguridad de Cholitín, las cuales calificó como «actividades no relacionadas con sus funciones».

En ese sentido, diversos sectores de la sociedad entienden que el militar debe ser suspendido de sus funciones y ser sometido a la acción de la Justicia.

Pidió disculpas

Luego del incidente, el edil del municipio de La Altagracia pidió disculpas al periodista por los «consejos» emitidos por audios de WhatsApp.

«Le pedimos excusas al todo el pueblo por situaciones como estas», expresó el funcionario en un video, y añadió: «Tendremos que hacer correctivos en nuestra forma de ser, tendremos que hablar menos, interactuar menos, compartir menos, y entender que las cosas que uno dice tienen una repercusión más importantes que lo que uno puede pensar.»

Cholitín manifestó que nunca pensó «que algo interno entre amigos de Higüey, pudiera estar hoy en prensa nacional como que está ocurriendo un problema y como que hay amenazas contra alguien».