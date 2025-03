Cholitín aseguró que con la marcha en Friusa se fomenta un discurso de odio

El senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón, Cholitín, arremetió este lunes contra los que idearon la marcha contra haitianos indocumentados en el Hoyo de Friusa, un barrio de Bávaro, en Punta Cana.

«¿Por qué (la marcha) se está haciendo en el Hoyo de Friusa? Se está haciendo en el Hoyo de Friusa, en Punta Cana, porque hay un deseo de hacer daño a nivel internacional», aseguró el congresista.

Cholitín, que se pronunció sobre el tema durante La Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, consideró que si en la protesta del pasado domingo «hubiese habido tres muertos, hoy estuviéramos los turoperadores cancelando la reserva entera».

«Por qué no se está haciendo de Dajabón esa marcha? Porque no va a tener más repercución que en Friusa. En Higüey hay un barrio que se llama ‘Haití Chiquito’, que tiene más haitianos que Friusa, y tiene desde que yo tengo uso de razón; vayan a Higüey», llamó Cholitín.

El senador dijo también que las intenciones de la marcha se manifestaron hasta en el tipo de vestimenta de los marchantes. «No era pacífica. Los comunicadores que estaban diciendo que vayan a la marcha, no eran pacíficos, dijeron que vayan con armas, y no es que no se haga la marcha, el problema era que no era pacífica», indicó.

Recordó la más reciente situación que se registró en esa provincia del este del país, la desaparición de la turista india Sudiksha Konanki, las muertes violentas en esa demarcación, entre otros factores que pudieran afectar la imagen del país.

Luis Abinader: protestas deben ser en orden

A esto, el presidente Luis Abinader recordó que el gobierno dominicano está «derportando miles de haitianos», y negó que las autoridades dominicanas estén impedidas de penetrar a ejecutar sus operativos en Mata Mosquitos, otra zona de Friusa.

Reiteró que cualquier manifestación debe hacerse bajo el marco del respeto y de manera pacífica. «Aquí todo tiene que hacerse en orden y en paz, como lo dice la ley».

Se recuerda que el pasado domingo en la tarde, la Antigua Orden Dominicana lideró una manifestación en el citado barrio de Bávaro, contra lo que han considerado «un descontrol» en términos migratorios con los haitianos.

Enfrentamiento en Friusa

Al llamado acudieron comunicadores, influencers, periodistas, políticos y cientos de ciudadanos, quienes fueron impedidos de avanzar hacia Mata Mosquitos, lo que provocó que un grupo hasta el momento no identificado lanzara piedras y botellas contra algunos de los agentes de la Policía que estaban en el lugar.

La Policía Nacional respondió con camiones antimotines, potentes chorros de agua y gases lacrimógenos. En medio del caos, la multitud se dispersó entre gritos, empujones y forcejeos.