Choque de Gigantes: Blue Jays y Dodgers en la Serie Mundial

Los Blue Jays regresan a la ronda de campeonato de béisbol por primera vez desde 1993 y recibirán a Shohei Ohtani y a los Dodgers en el primer partido del viernes por la noche, mientras Los Ángeles busca convertirse en el primer equipo que repite en ganar en un cuarto de siglo.

La última vez que la Serie Mundial se jugó al norte de la frontera, la Era de los Esteroides apenas comenzaba, la analítica avanzada era ciencia ficción y se lanzaban juegos completos aproximadamente dos veces al mes.

Puede leer: Tormenta Melissa obliga a LIDOM a suspender toda la jornada de béisbol

Si bien los Dodgers pueden ser los favoritos, Vladimir Guerrero Jr. y los Blue Jays tienen a todo un país detrás de ellos tras remontar para ganar la Serie de Campeonato de la Liga Americana con una victoria de 4-3 sobre Seattle en el séptimo juego el lunes por la noche.

Hasta ahora, las únicas apariciones de Toronto en la Serie Mundial resultaron en títulos consecutivos en 1992 y 1993.

George Springer y los Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, tienen la ventaja de local en la Serie al mejor de siete porque terminaron la temporada regular con 94 victorias, una más que los Dodgers, campeones de la División Oeste de la Liga Nacional.

Ohtani lidera a los Dodgers

En busca del noveno título de la franquicia y el octavo desde que se mudaron de Brooklyn a Los Ángeles después de la temporada de 1957, los Dodgers han arrasado con sus oponentes durante la postemporada. Ohtani brilla en el plato y en el montículo.

Antes de su actuación en el montículo el viernes por la noche, con tres jonrones en el plato, 10 ponches y seis entradas en blanco, el bate de Ohtani había estado decaído.

Batea para .220 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la postemporada y tiene marca de 2-0 con una efectividad de 2.25 en un par de aperturas como lanzador, ponchando a 19 y otorgando cuatro bases por bolas en 12 entradas.

Los Ángeles regresa a la Serie Mundial por quinta vez desde 2017 y busca su tercer campeonato en seis años. Los Dodgers son el primer campeón defensor en llegar al Clásico de Otoño desde los Filis de Filadelfia de 2009, quienes perdieron ante los Yankees de Nueva York en seis juegos.

Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees ganaron tres seguidos entre 1998 y 2000. La diferencia es la más larga en la historia del béisbol, superando el récord anterior entre los Yankees de 1977-78 y los Blue Jays de 1992-93.