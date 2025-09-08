Chris Ellis regresa con los Gigantes del Cibao como refuerzo

Los Gigantes del Cibao anunciaron el regreso del lanzador derecho Chris Ellis en calidad de refuerzo de cara a la próxima temporada de béisbol invernal dominicana, prevista para iniciar el 15 de octubre.

Ellis, es un veterano lanzador derecho norteamericano de 32 años con experiencia en las Grandes Ligas, México y República Dominicana donde ha vestido la camiseta de varios equipos.

La información del regreso del conocido jugador norteamericano a los Gigantes del Cibao fue ofrecida por el presidente de operaciones Lic. Alfredo Acebal Rizek, quien se mostró satisfecho por la contratación de un lanzador de su calidad y experiencia.

“Seguimos avanzando en la conformación de un buen equipo de cara a la próxima temporada y la verdad es que nos sentimos satisfechos con traer de regreso a los Gigantes al conocido lanzador Chris Ellis, quien definitivamente es un experimentado brazo que debe ayudarnos mucho”, expresó Acebal Rizek.

Con los Gigantes en el 2020-2021

En lo que ha sido su mejor campaña en la pelota dominicana, Ellis lanzó en la temporada 2020-2021 con los Gigantes del Cibao, donde tuvo marca de 1-0 y efectividad de 2.35 en cinco juegos, donde abrió en cuatro de ellos.

Esa campaña fue pieza clave también en los playoffs del equipo, donde terminó con marca de 1-1 y efectividad de 3.00.

Su experiencia en LIDOM también incluye su participación con los Leones del Escogido (2018-19) y Toros del Este (2023-24 y 2024-25)

Viene de accionar en México

El veterano lanzador de los Gigantes del Cibao lanzó en 39 partidos (relevo) de la liga mexicana de béisbol durante la temporada 2025 con los Sultanes de Monterrey, donde consiguió 19 juegos salvados.

En 39.1 entradas, permitió 35 imparables, otorgó 19 boletos y ponchó a 37 bateadores para dejar su WHIP en 1.37

Ellis se convierte en el quinto importado de los Gigantes para la próxima temporada, uniéndose a los también lanzadores Caleb Smith, Reid Birlingmair, Scott Engler y Daniel Mengden.