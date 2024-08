Los Ángeles. El actor estadounidense Chris Evans ha calificado como un “sueño hecho realidad” su regreso a la factoría Marvel con su participación en ‘Deadpool y Lobezno’ (Deadpool and Wolverine), que agradece especialmente a sus protagonistas Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

«¡Gracias a Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Shawn Levy (director del film) por dejarme formar parte de una película tan increíble!”, escribió Evans en sus redes sociales en un mensaje que acompaña con una foto del grupo.

“Son tres de los tipos más agradables que jamás conocerás. Gracias especialmente a Ryan por hacer que todo ocurriera. Volver a interpretar a Johnny (Storm, -Antorcha Humana- su personaje en el film) fue un sueño hecho realidad y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, agregó el protagonista de “Capitán América».

«En este nuevo film, que está registrando récords de taquilla, el actor ha regresado con el personaje de ‘Antorcha Humana’ al universo Marvel 17 años de después de haberlo encarnado por última vez.

The Hollywood Reporter (THR) recuerda que aunque Evans es más reconocido por su papel de Steve Rogers/Capitán América, en su carrera también figura otro superhéroe- Antorcha Humana con el que participó en ‘Fantastic Four’ y la secuela ‘Fantastic Four- Rise of the Silver Surfer’.

El actor es uno de los muchos invitados que aparecen a lo largo de ‘Deadpool y Lobezno’, entre los que se incluyen cameos de Jennifer Garner como Elektra, Wesley Snipes, como Blade, o Channing Tatum como Gambito, además de Blake Lively en el rol de Lady Deadpool, precisa THR.