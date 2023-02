Chris Paul feliz por llegada Durant a los Phoenix

El veterano jugador daría la medicina que para mucho fanáticos de los Suns faltaba a la franquicia para conquistar el título

Chris Paul sigue en shock, como todos. El aterrizaje de Kevin Durant en Phoenix ha removido los cimientos de la NBA y ahora llega la hora de ver hasta qué punto impacta en la presente temporada y en las venideras.

Cuestionado por ello, por cómo será el acoplamiento del equipo una vez esté sobre el parqué KD (por ahora está lesionado), Chris Paul admite que deberán pasar por un proceso, pero que el amor por el baloncesto que desprende el ex de Brooklyn, Devin Booker y él mismo, hará que todo acabe funcionando.

«Es cierto que desde mi posición he visto equipos formados así y me he preguntado… ‘Bueno… ¿cómo van a jugar?’. Esa es la reacción natural. Lo que más aprecio en este caso es saber cuánto ama Durant este juego y que para Booker es lo mismo. Así que solo nos queda saber cómo lo haremos, ya que por encima de eso está la predisposición de ambos, lo cual me da muy buenas sensaciones», explica.

Le invitamos a leer: Al Horford: con grandes números en la NBA