Chris Videos y Vaca Loca, la pareja que ha conquistado las redes sociales

Chris Videos y Vaca Loca son una pareja de influencers que ha conquistado las redes sociales por medio de cómicos videos sobre la vida en pareja con los que las personas pueden sentirse identificadas.

Aunque crearon su primer video en agosto 2019, mientras iban en el carro de camino al supermercado, desde entonces con constancia, trabajo y mucha creatividad han alcanzado millones de seguidores en Tik Tok y otros cientos de miles en Instagram.

En una entrevista para el periódico HOY, estos jóvenes se sinceraron y hablaron sobre sus sueños, planes a futuro y las diversas experiencias que han marcado sus vidas.

Según contaron, en los cinco años que tienen de relación, Chris Videos y Vaca Loca no sólo han logrado crecer como pareja, sino que también han cumplido metas y sueños en común.

Al cuestionársele sobre cuál fue su mejor vivencia durante este tiempo, Christian no dudó en revelar que fue cuando se percató del éxito que comenzaba a tener en las redes sociales.

“Mi momento favorito fue cuando yo me di cuenta de que lo que algún día soñé se estaba haciendo realidad. Fue como un momento especifico cuando salí a la calle y mucha gente me dio amor, me pidieron fotos y cosas así”, declaró.

“Y ahí tú te diste cuenta de que lo que estás haciendo iba por buen camino”, agregó Vaca Loca.

En reiteradas ocasiones, los instagrammers han mencionado que quieren “comerse al mundo”, y es que la pareja aspira a ser reconocida no sólo en el país, sino a nivel internacional.

Para lograrlo, planean expandir su contenido más allá de las redes sociales con el objetivo de estar más cerca de sus seguidores.

Actualmente se encuentran trabajando en un podcast que podría salir a la luz durante los próximos tres meses en el que además de conversar con invitados especiales sobre diferentes temas de interés para su audiencia, también revelarían su lado más personal.

“Queremos contar muchísimas cosas de nosotros que nadie sabe, ni se imagina que hemos pasado. Ustedes nos ven en las redes y piensan que nada más estamos ahí, pero somos dos seres humanos que pasamos por muchísimas cosas malas y también buenas”, afirmó Vaca Loca.

En este sentido, revelaron que el estar expuestos a una cantidad masiva de personas en ocasiones les ha afectado negativamente en su vida personal, aunque no tardaron en resaltar que es tan sólo “parte del trabajo”.

Además, la pareja agradeció a sus seguidores por apoyarles y destacaron que les hace feliz el ver como las personas que los reconocen en la calle se les acercan para hablar o pedirles fotos.

“Ustedes son la razón por la que estamos aquí”, aseguró Chris Videos.

Sobre sus proyectos

Los influencers participaron en la primera temporada de MasterChef Celebrity que inició el pasado 8 de agosto, donde también compitieron Manny Cruz, Jochy Santos y otras celebridades del país.

A pesar de no haber ganado la competencia, estos jóvenes afirmaron que fue una experiencia muy significativa para ellos.

“Fue chulísimo porque nosotros somos súper fans del programa y estuvimos ahí. Yo no me lo creo todavía. Allá te retan como persona y hay mucha adrenalina”, recordó Vaca Loca. Además, aseguró que desarrollaron un vinculo con todo el equipo que trabajó en detrás de cámaras en el proyecto.

También, adelantaron que planean visitar varios países este año, aunque de momento no tienen una fecha exacta, lo que sí aseguraron es que Colombia será uno de los primeros lugares en donde aterricen.