El cantante y compositor puertorriqueño Christian Alicea continúa abriendo camino dentro de la nueva generación de artistas tropicales con el lanzamiento de ‘Swingkete Vol. 1 – Maratón’, su nuevo álbum de estudio y el primero bajo su nueva casa, Rimas Entertainment, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Con esta producción, Alicea rinde homenaje a los géneros con los que creció y que han moldeado su identidad artística. ‘Swingkete Vol. 1 – Maratón’ es un recorrido por los ritmos de la salsa, bachata, merengue, cumbia, bomba, plena, reguetón y otros sonidos caribeños, en un esfuerzo por destacar la riqueza musical de sus raíces culturales.

“Este disco representa mucho más que un proyecto musical; es una carta de amor a nuestra cultura. Quise volver al origen, a esos ritmos que escuchaba en casa, en la calle, en las fiestas de barrio. ‘Swingkete’ es un maratón de sabor y orgullo”, expresó Christian Alicea.

La producción incluye 15 canciones en los que Alicea mezcla los géneros de salsa, bachata, merengue, cumbia, plena, reguetón y afrobeat reflejando su versatilidad y evolución como artista tropical.

Entre los invitados destacan figuras como Jowell & Randy, J Álvarez, Frabian Eli y Eliot «El Mago D Oz», quienes aportan su estilo particular a esta propuesta diversa y refrescante.

Listado de canciones de ‘Swingkete Vol. 1 – Maratón’:

1. Hello, What’s Up

2. Me Lo Gozo

3. Carrusel (con Jowell & Randy & Dj Buddha)

4. Desde Arriba

5. El Dominó

6. Homenaje a J Álvarez (con J Álvarez)

7. Lograré

8. Fortuna

9. E.M.U.

10. Tus Celos (con Eliot El Mago D Oz)

11. SWINGKETE

12. Bomba Para Afincar

13. En PR con Plena

14. Ella Es Así

15. Gracias (con Frabian Eli)

Este lanzamiento llega en un momento destacado en la carrera de Alicea, quien ha acumulado importantes reconocimientos en lo que va del 2025. Fue nominado por primera vez a los Premios Tu Música Urbano en la categoría de Artista Tropical y fue finalista en los iHeartRadio Music Awards, donde se destacó como el único exponente del género tropical entre los nominados.

Además, su sencillo “Hello, ¿What’s Up?”, con el que inició esta nueva etapa discográfica, debutó en el Top 10 del listado Tropical Airplay de Billboard, reafirmando su alcance global. Posteriormente, con “Me Lo Gozo”, Alicea presentó una fusión de cumbia que demostró su disposición a experimentar dentro del marco tropical sin perder su esencia salsera.

Desde el anuncio en febrero de su nueva etapa musical, el cantante oriundo de Lares, Puerto Rico ha fortalecido su proyección internacional participando en eventos de alto perfil como los Premios India Catalina en Colombia y los Latin GRAMMYs, donde ha compartido escenario con figuras como La India, Tito Nieves, Grupo Niche y Marc Anthony.

Con ‘Swingkete Vol. 1 – Maratón’, Christian Alicea da el primer paso en lo que promete ser una serie de producciones que seguirán explorando y celebrando los géneros tropicales desde una perspectiva contemporánea.