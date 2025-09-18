Christian Collado, primer dominicano en ser reconocido como Revelación del Año en la música ranchera

El cantante dominicano Christian Collado, quien, en tan solo dos meses de su aparición en los escenarios, ha logrado conquistar a los fanáticos de la música mexicana en el género ranchera.

Su ascendente trayectoria ha llamado la atención del presidente de los promotores en Estados Unidos, Pedro Zamora, de la empresa Zamora Live, quien lo reconoció en los premios The Mexican Music Awards como Revelación del Año.

“Este es un logro súper rápido del primer dominicano que está logrando traspasar fronteras con la música mexicana”, expresó Pedro Zamora en su saludo al artista.

“Me siento más que agradecido con este merecido premio, el cual llevaré conmigo por el mundo entero, por ser mi primer reconocimiento en este corto tiempo de mi carrera. Gracias a todos los presentes, en especial a los organizadores de esta premiación encabezada por la empresa Zamora Live”. Dijo Christian.

Con este reconocimiento, el novel artista reafirma su compromiso de seguir llevando la música ranchera a nuevos horizontes, a través de la empresa represente Palotipicodigital LLC abriendo camino para futuros talentos en latino.